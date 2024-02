Ganske få timer efter nyheden om hans forhold til en 15-årig pige, ringede Mike Fonseca til en af landets absolut mest kendte forsvarsadvokater.

Det fortæller advokaten, Michael Juul Eriksen, nu til B.T.

Den kendte og også kontroversielle forsvarsadvokat, der blandt andet er kendt for at føre sager for prominente figurer i det danske rocker- og bandemiljø, mener også, at Fonseca blev udsat for en på mange måder urimelig behandling i en folkedomstol.

Ikke mindst flere politikeres kritik gik over stregen, mener Michael Juul Eriksen.

Sagen om den 28-årige Mike Fonsecas forhold til en 15-årig blev bredt offentligt kendt fredag den 17. november, da Mike Fonseca i et interview på TV 2 selv stod frem og fortalte om forholdet.

Det gjorde han efter, at blandt andet B.T. var blevet bekendt med det og i flere dage forgæves havde forsøgt at få en kommentar fra Mike Fonseca.

»Han kontakter mig allerede i løbet af lørdag. Det er før, der ligger en anmeldelse hos politiet. Der er mit budskab til ham, at det er forventeligt, at han vil blive anmeldt til politiet, efter han er stået frem med sit budskab, fordi det vækker så meget opmærksomhed, som det nu engang gør,« siger Michael Juul Eriksen.

Derefter har Michael Juul Eriksen en samtale med Fonseca, hvor han får at vide, hvad der ifølge Fonseca er op og ned i sagen om den opsigtsvækkende kæresterelation til en pige på 15 år.

»Jeg føler mig ret tidlig, på baggrund af det, Mike (Fonseca, red.) oplyser mig om, overbevist om, at der ikke er begået noget strafbart i den sag, og det får jeg siden kun videre bekræftet,« siger Michael Juul Eriksen, som forklarer, at han i sagen oplevede at have en god dialog og samarbejde med politiet.

Mandag meldte Midt- og Vestsjællands Politi ud, at man dropper grooming-sagen mod Mike Fonseca efter at have indstillet efterforskningen ud fra en formodning om, at der ikke er foregået noget strafbart.

»Der er ingen tvivl om, at det er en belastende anklage for en person at have hængende. Jeg synes også, uden at jeg vil nævne navne, at der blev sagt meget voldsomme ting i offentligheden. Det er ikke rimeligt med det samme at konkludere, at der var begået noget strafbart,« siger Michael Juul Eriksen og fortsætter:

»Man lærer jo gennem mange år som forsvarsadvokat, at der altid er to sider af en sag. I den storm, der kom omkring det hele, måtte man jo konstatere, at ingen havde villet høre på ham, hvis han havde prøvet at forklare sig. Jeg mener, han blev sat i en offentlig gabestok,« siger forsvarsadvokaten.

Torsdag vurderede eksperter i strafferet, at Moderaternes politiske ordfører, Monika Rubin, var ude med så hårde anklager mod Fonseca, at han ville stå stærkt, hvis han anlagde en injuriesag mod hende.

Her lød det samtidig fra forsvarsadvokat Julie Stage, at det var særskilt problematisk, når politikere udtaler sig om skyldsspørgsmålet i en straffesag, fordi det harmonerer dårligt med den grundlæggende deling af magten i Danmark, hvor politikerne laver lovene, mens domstolene dømmer.

Julie Stage sagde samtidig, at Monika Rubin som minimum skyldte Fonseca en undskyldning for sine udtalelser.

Michael Juul Eriksen vil ikke gå ind i konkrete personers udtalelser

»Det er jeg meget enig i. Jeg tror, at alle der udtaler sig offentligt, måske gør klogt i at overveje, om man ligesom bliver revet med af en stemning,« siger han.

Mike Fonseca blev i forbindelse med offentliggørelsen af sit forhold til den 15-årige pige smidt ud af Moderaterne. Han er i dag løsgænger i Folketinget og er lige nu fortsat sygemeldt.

Michael Juul Eriksens arbejde for Fonseca er for nuværende afsluttet.

»Vi har haft drøftelser om forløbet, og hvad man kunne overveje at gå videre med, men jeg har ikke speciale i injuriesager, så hvis det ender med en sådan, bliver det en anden advokat,« siger Michael Juul Eriksen.

