Danmark kan blive mål for stort it-angreb ved næste folketingsvalg, vurderer Forsvarets Efterretningstjeneste.

København. Mens det næste folketingsvalg nærmer sig, forbereder Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) sig på risikoen for, at valget bliver ramt af et omfattende cyberangreb.

Det skriver Politiken.

Efterretningstjenesten har holdt dialogmøder med politikere og chefredaktører på forskellige nyhedsmedier for at imødegå truslen om et angreb. Mandag offentliggør tjenesten sin seneste vurdering af sikkerhedsrisikoen på it-området.

- Vores vurdering er grundlaget for en bred dialog - også med partierne og Folketingets medlemmer - om truslen. Det er et tema, som regeringen ser med stor alvor på, siger chefen for FE, Lars Findsen, til Politiken.

Der skal være folketingsvalg senest 19. juni 2019. Lars Findsen frygter i den forbindelse læk om enkelte politikere samt kampagner, der forsøger at sprede løgne og mistro til "skrøbelige narrativer" i samfundet.

FE-chefen henviser til "vellykkede påvirkningsoperationer" i udlandet med USA som det tydeligste eksempel.

- Her er det vurderingen, at russerne med en massiv "hack- og læk-kampagne" rettet mod Demokraterne og deres præsidentkandidat formåede at øve indflydelse på det amerikanske præsidentvalg, siger Lars Findsen.

Ifølge ham spiller pressen en afgørende rolle i kampen mod cyberangreb.

- Vi så, hvordan den amerikanske presse blev brugt til at forstærke budskaber under valget, sideløbende med de sociale medier, der har deres helt egen logik med troldefabrikker, og som bare kører afsted, siger chefen for FE.

Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF), fortæller til Politiken, at hun har fået flere henvendelser fra politikere, der savner rådgivning om sikker brug af telefoner, computere og tablets.

I sidste uge holdt hun derfor et lukket møde med alle Folketingets it-ordførere, gruppeformænd og Center for Cybersikkerhed om sagen.

/ritzau/