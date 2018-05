Byråds- og folketingspolitiker Dorthe Ullemose (DF) hævder lørdag overfor fynsamtsavis.dk, at det er hendes voksne datter, som i flere måneder har stået bag den falske Facebook-profil, 'Tom Jensen', der har taget hendes politiske virke i forsvar og tilsvinet andre politikere.

Til BT indrømmer hendes datter nu, at det var hende, som oprettede og skrev fra den falske profil.

BT bringer her en uddbyende forklaring på den falske Facebook-profil fra Dorthe Ullemoses datter, som har sendt et skriftligt svar på BT's henvendelse. Det bringes nedenfor i uredigeret form:

'Det er meget svært for mig at være datter til en mor som er politiker. Det gør ondt på mig både at læse alle de grimme ting der bliver skrevet, men også at se hvor påvirket min mor bliver. Da min mor blev politiker, kom der selvfølgelig et spring til pludselig at skulle have en "offentlig mor" som nogle folk er enig med, MEN også uenig med. "Politik er ikke personligt" siger mange. Og jeg er bestemt ikke sky overfor diskutioner, debatter, osv. Men politikker eller ikke, så burde vi PÅ TRODS af uenighed og modargumenter af diverse værdier og meninger, behandle hinanden med respekt. At skulle se på at hun er blevet så uretfærdigt hetzet på Facebook, er efter min mening gået langt over grænsen. Jeg kan ikke forstå hvordan mennesker kan skrive sådan om hinanden som voksne. Min mor er et forbillede for mig i liv og tro. Hun er sød, omsorgsfuld, utrolig stærk og kærlig, og så er hun uperfekt ligesom jeg. Og jeg elsker hende højt. Vi er en kristen famile, men ALLE laver fejl. Og min fejl har været at jeg skred til handling i og med at begynde at forsvare min mor fra en falsk facebookside. Jeg er ked af det og jeg har undskyldt til min mor og andre. Jeg har slettet facebooksiden og jeg håber så bare på, at folk kan omtale hinanden på en mere positiv både.'

Henover en periode på tre måneder er den falske profil blevet brugt til at skrive mere end 40 kommentarerer på Facebook.

Herunder fremgår eksempler på kommentarer fra profilen Tom Jensen, som Fyens Amts Avis har bragt i en artikel. Den pågældende profil er blevet slettet - og ligeså kommentarene - hvorfor BT ikke har kunne finde dem længere.

Til en artikel om DF'eren Morten S. Petersen, der har fået en skriftlig advarsel fra partitoppen, stod der følgende fra den falske profil den 27. marts 2018:

'Morten burde vise mere ydmyghed eftersom han både er en Voldsmand og partihopper. Kommer direkte fra Venstre hvor ikke blev valgt ind og hen til DF hvor han nu vil det hele...Amatør.'

I en Facebook-tråd om artiklen 'Afhoppet DF'er: Ullemose er en svag leder' skrev Tom Jensen 24. marts 2018:

'Dorthe Ullemose er en dygtyg Leder fordi hun netop samarbejder med Christiansborg og bestyrelsen. men det lyder som om at Morten Sol og Jesper larsen kun synes hun er en dygtig Leder hvis hun kun gør hvad de siger. De skulle skamme sig som nye medlemmer.'

BT har forgæves forsøgt at få en uddybende kommentar fra Dorthe Ullemose.