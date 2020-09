»Jeg kan ikke få luft. Jeg vidste det godt, jeg synes, jeg har kæmpet, men jeg er alligevel dybt rystet.«

Sådan lyder det fredag aften fra den politiske ordfører for Radikale Venstre – Sofie Carsten Nielsen – efter 322 kvinder, der alle er, eller har været, politisk aktive, har skrevet under på et opråb om sexisme i politik.

De mere end 300 kvinder har alle skrevet under på et debatindlæg, der fredag aften er blevet bragt i Politiken.

Derudover har flere af dem valgt – i anonymiseret form – at stå frem med deres oplevelser.

Jeg kan ikke få luft. Jeg vidste det godt, jeg synes jeg har kæmpet, men jeg er alligevel dybt rystet. Alle skal læse de her vidnesbyrd før de siger mere. Og ingen skal nogensinde bede de her kvinder om at holde kæft igen. Aldrig! https://t.co/w3ErI4UoqX #dkpol #MeToo #enafos — Sofie CarstenNielsen (@sofiecn) September 25, 2020

Blandt andet fortæller én, at hun blev bedt om at knappe sin skjorte ned, da hun var i praktik ved et politisk parti på Christiansborg. Andre fortæller, at de ufrivilligt har modtaget lumre beskeder – mens andre igen fortæller, at de har oplevet deciderede overgreb.

På Twitter skriver Sofie Carsten Nielsen, at der »skal handles«:

»Alle skal læse de her vidnesbyrd, før de siger mere. Og ingen skal nogensinde bede de her kvinder om at holde kæft igen. Aldrig,« skriver hun i et tweet, mens hun i et andet skriver:

»Nu må det slutte helt med belæringen om, at det er enkeltstående tilfælde, og at det er strengt at påpege rådden kultur. Den er der. Ikke for 50 år siden. Ikke for 10 år siden. Nu. Læs! Og så skal der handles!«

Også Rasmus Stoklund, der er udlændinge- og integrationsordfører for Socialdemokratiet, er rystet:

»Forfærdelige og chokerende vidnesbyrd om trusler, overgreb og afstumpethed. Må de blive et vigtigt bidrag til et endeligt opfør med en bizar adfærd i dele af dansk politik,« skriver han på Twitter.

Den politiske leder af Radikale Venstre, Morten Østergaard, kalder det også en »rådden kultur«:

»Vi har svigtet. Os, der har haft ansvar i dansk politik, kan hverken fornægte eller forsvare. Det er en rådden kultur. Nu må vi gøre det, der skal til, for at rette op,« skriver han på Twitter.

Vi har svigtet! Os der har haft ansvar i dansk politik kan hverken fornægte eller forsvare. Det er en rådden kultur. Nu må vi gøre det der skal t for at rette ophttps://t.co/eQ15wJZAlh»Sexisme-seksuel-chikane-og-magtmisbrug-er-overalt-i-vores-samfund-også-i-de-politiske-partier« — Morten Østergaard (@oestergaard) September 25, 2020

Formanden for SF, Pia Olsen Dyhr, takker kvinderne for at sætte fokus på problemet:

»Rystende og chokerende. Det her kæmpe problem findes desværre alle steder i samfundet. Også i politik. Men nogle af de voldsomme hændelser, der er beskrevet, kommer bag på mig. Det er voldsomt. Tak for modet til at stå frem,« skriver hun på Twitter.

Også Folketingsmedlemmet Simon Emil Ammitzbøll-Bille, der har startet Partiet Fremad, mener, at der nu skal ryddes op:

»Wtf ('what the fuck', red.)? Bliver sgu vred, trist og forarget. Men også imponeret over modet hos de mange kvinder, der står frem. Og skal vi så få ryddet op? Vi er ikke færdige, før vi igen med tryghed kan få at vide, at vores egne døtre vil gå ind i politik,« skriver han.

Bag initiativet står fire kvinder.

Underskrifterne er indsamlet blandt nuværende og tidligere medlemmer af stort set alle politiske partier repræsenteret på Christiansborg.

Rystende og chokerende! Det her kæmpe problem findes desværre alle steder i samfundet. Også i politik. Men nogle af de voldsomme hændelser, der er beskrevet kommer bag på mig. Det er voldsomt. Tak for modet til at stå frem #dkpol https://t.co/VqINVOYAH6 — Pia Olsen Dyhr (@PiaOlsen) September 25, 2020