Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Syv medlemmer af Det Udenrigspolitiske Nævn er onsdag morgen ankommet til den ukrainske hovedstad Kyiv. De ankom med tog.

Det fortæller TV 2.

Der er tale om Det Udenrigspolitiske Nævns medlemmer Michael Astrup Jensen (V), Mads Fuglede (V), Inger Støjberg (DD), Jesper Petersen (S), Karsten Hønge (SF), Christian Friis Bach (RV) og Henrik Dahl (LA).

De skal blandt andet mødes med den ukrainske udenrigsminister Dmytro Kuleba og muligvis også den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyj.

Det er endnu uvist, hvad de skal snakke om, men TV 2 vurderer, at kampfly godt kunne være et bud på et tema, der bliver drøftet.

SVM-regeringen har endnu ikke meldt ud, om Danmark skal sende kampfly til Ukraine. Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance mener, at Danmark bør donere danske F-16-fly til Ukraine.

Fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) har tidligere annonceret, at Danmark vil tilbyde træning af ukrainske soldater.

Det betyder blandt andet, at de ukrainske soldater vil blive trænet i at rydde miner til lands og til vands, og derudover kan de se frem til at blive oplært i at bruge det Caesar-artellerisystem, som Danmark har doneret til Ukraine.