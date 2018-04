Lars Aslan (S) fortæller, at han er frataget sit pas og tilbageholdt i Bahrain efter at have forsøgt indrejse.

Folketingspolitikeren Lars Aslan (S) er ifølge eget udsagn onsdag morgen på sjette time tilbageholdt i lufthavnen i Bahrain, frataget sit pas.

Han er taget til landet for at besøge den fængslede danske statsborger Abdulhadi al-Khawaja.

- Jeg spillede med åbne kort i paskontrollen og fortalte, hvorfor jeg var her. Så fik jeg at vide, at jeg var en sikkerhedsrisiko, og mit pas blev taget, siger Lars Aslan.

Først blev han placeret i et tomt lokale et par timer. Klokken lidt over syv sidder han et sted med vand, te og mad.

Han sidder efter eget udsagn på sjette time tilbageholdt uden sit pas.

- Jeg har prøvet at spørge dem, hvorfor jeg er tilbageholdt, hvordan jeg udgør en sikkerhedsrisiko, og hvorfor jeg ikke må få mit pas.

- Men jeg har ikke fået noget svar, og det er tydeligt, at de betjente, jeg taler med, får ordrer andet sted fra. Derfor ved jeg heller ikke, hvor længe det skal blive ved dette her, siger Lars Aslan.

Formålet med besøget var at tilse den livstidsfængslede politiske aktivist Abdulhadi al-Khawaja, der er dansk statsborger.

Ifølge Lars Aslan er al-Khawaja alvorligt syg i fængslet, og besøget skulle derfor virke som politisk pres for at sikre danskbahraineren adgang til medicin.

Al-Khawaja er grundlægger og tidligere leder af både Golfstaternes Center for Menneskerettigheder, GCHR, og Bahrains Center for Menneskerettigheder, BCHR.

Han boede 12 år i Danmark, men vendte i 2001 tilbage til Bahrain.

Bahrain har omkring 1,4 million indbyggere, hvoraf de fleste er shiamuslimer.

Øen har siden 1783 været regeret af den sunnimuslimske Al Khalifa-familie.

Shiamuslimer, der klagede over at blive behandlet som andenklassesborgere, sluttede sig i 2011 til oprørsbølgen, der blev kendt som "det arabiske forår" med krav om mere politisk frihed.

Opstanden blev nedkæmpet med hjælp fra militær fra Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater.