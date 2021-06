Enhedslistens retsordfører, Rosa Lund, blev udsat for et voldsomt verbalt overfald kort efter Danmarks sejr over Rusland i Parken.

Umiddelbart efter kampen, hvor Rosa Lund sad i Parken, henvender en stærkt beruset person sig til hende uden for stadion, hvor han råber »landsforræder« og flere andre ting ad hende.

Rosa Lund bliver ikke fysisk angrebet, men flere personer må lægge sig imellem for at forhindre, at overfusningen udvikler sig.

»Jeg var bange for, at han ville slå mig. Han var meget beruset og meget større end mig,« siger Rosa Lund.

Jeg var bange for, han ville slå mig. Det var en meget stor hjælp at Kristian var der og de fyre også hjalp Rosa Lund, retsordfører for Enhedslisten

Rosa Lund ser sammen med nære venner i Parken, og kort efter kampen går hun hen for at hente sin cykel, som holder parkeret uden for stadion.

Her møder hun tilfældigt Radikale Venstres retsordfører, Kristian Hegaard, der også har været i Parken og se kampen.

»Alle er jo glade. Vi har vundet 4-1. Jeg står og taler med Kristian om, hvor fedt det er, at vi har vundet, og den slags,« siger Lund og fortsætter:

»Så kommer der pludselig en mand hen og begynder at råbe, at han 'vil vælte mig',« siger Rosa Lund

Det var en regulær folkefest mandag aften, da Danmark vandt over Rusland. Alligevel blev Enhedslistens Rosa Lund overfuset og udsat for truende adfærd straks efter kampen Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Det var en regulær folkefest mandag aften, da Danmark vandt over Rusland. Alligevel blev Enhedslistens Rosa Lund overfuset og udsat for truende adfærd straks efter kampen Foto: Mads Claus Rasmussen

Hvad mener han med det?

»Det ved jeg ikke. Men det er det, han råber. Men så råber han så, at 'jeg smadrer hans børns fremtid'. Han er meget frembrusende og samtidig truende.«

»Jeg forsøger så at sige, at jeg jo arbejder for, at alle børn i Danmark skal have en god fremtid, men så råber han 'landsforræder' og begynder at gå hen mod mig,« siger Rosa Lund.

Kristian Hegaard, som sidder i kørestol, forsøger at køre sin kørestol ind mellem Rosa Lund og den ophidsede mand.

Tusind tak til de fremmede mennesker der i går hjalp mig til landskampen, da jeg blev verbalt overfaldet af en ik-så-roligan fan. Jeg var bange, og i kunne se jeg havde brug for hjælp - af tak! Håber i læser med her, og skriv gerne til mig så jeg kan sige personligt tak — Rosa Lund (@RosaLundEl) June 22, 2021

»Kristian sidder jo i kørestol, så manden er mere mobil og kommer rundt om, men samtidig er der nogle fyre, der genkender mig og råber 'Har du brug for hjælp, Rosa?',« fortæller den 34-årige politiker.

Rosa Lund mener, at der var tre mænd, der hjalp hende, men hun er usikker. Der kan også have været to.

»Jeg siger 'ja, jeg har brug for hjælp', og de kommer så over og lægger sig imellem. De siger ting som 'slap nu lidt af' og 'vi har jo vundet' og den slags. Der ser jeg mit snit til at stikke af. Jeg tager min cykel og kører hurtigt hjem,« siger hun.

Hvad tror du, der var sket, hvis ikke du havde fået hjælp?

Rosa Lund blev overfuset og truet af en mand umiddelbart efter landskampen mod Rusland i aftes. Foto: Emil Helms Vis mere Rosa Lund blev overfuset og truet af en mand umiddelbart efter landskampen mod Rusland i aftes. Foto: Emil Helms

»Jeg ved det ikke. Jeg var bange for, at han ville slå mig. Det var en meget stor hjælp, at Kristian var der, og at de fyre også hjalp.«

Rosa Lund var chokeret efter oplevelsen, men er på arbejde i Folketinget i dag. Hun har ikke politianmeldt overfaldet, da hun ikke fysisk blev angrebet.

Hun vil dog meget gerne have kontakt til de danske fodboldfans, der hjalp hende.

»Jeg ville jo gerne sende dem en buket blomster eller noget. De kunne se, jeg havde brug for hjælp, og så hjalp de mig. Jeg nåede ikke at sige tak til dem,« siger hun.

Rosa Lund forklarer, at hun i dag endnu ikke helt har fordøjet oplevelsen. Hun er ikke i tvivl om, at manden overfusede hende, udelukkende fordi hun er politiker.

Mange tak til de fremmede men tapre mennesker, der i går holdt en tosse væk fra Rosa og jeg. https://t.co/cL4YgWy4rR — Kristian Hegaard (@KHegaard) June 22, 2021

»Han kunne jo genkende mig og råbte, at jeg smadrede hans børns fremtid og den slags. Det burde ikke kunne ske i Danmark. Vi har jo ytringsfrihed, og alle skal jo have lov at have deres holdninger,« siger hun og fortsætter:

»Jeg mener ikke, at nogen skal overfuses på baggrund af holdninger, hudfarve eller kønsidentitet,« siger hun.

Rosa Lund beskriver manden som almindelig af bygning og sidst i 30erne.