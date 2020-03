SF's folketingspolitiker Charlotte Broman Mølbæk er sygemeldt fra Folketinget efter det, hun kalder et »voldsomt forløb« på Regionshospitalet Randers.

For to uger siden blev hun indlagt med voldsomme mavesmerter, og siden har hun ligget på langs.

Det skriver Randers Amtsavis.

Lægerne fandt ud af, at hendes galdeblære var betændt, og den fik hun så opereret to dage efter indlæggelsen.

Men noget er gået galt i operationen.

»Det var en kompliceret operation, og siden har jeg fået betændelse i bugspytkirtlen,« fortæller hun til Randers Amtsavis.

Tilstanden er meget smertefuld, og derfor er SF's Anna Brændemose trådt ind som vikar, og det kommer hun foreløbig til at være i seks uger.

Charlotte Broman Molbæk fortæller desuden, at sygdommen kom ud af det blå, og at det blot begyndte med, at hun fik hold i ryggen.