Det er »meget svært at se relevansen« i, at fem folketingspolitikere brænder i alt 200.000 skattekroner af på en studietur i Cambodia.

Faktisk er det svært at tage det alvorligt. Sådan lyder det fra Dansk Folkepartis Peter Kofod. Han kalder det for 'useriøst', at fem medlemmer af Udenrigsudvalget lige nu er på rejse i det sydøstasiatiske land.

»Som politikere skal vi tænke meget over, hvordan vi bruger pengene, og hvor vi rejser hen. Der kan sagtens være gode argumenter for at tage på studietur, men det er meget svært for mig at se relevansen her,« siger han.

Rejsen til Cambodia varer seks dage og har et samlet budget på i alt 200.000 kroner. Altså 40.000 kroner pr. person.

Formålet med rejsen er ifølge Folketingets hjemmeside at give deltagerne »et førstehåndsindtryk af Cambodias arbejde med at indfri verdensmål 3 om lige adgang til sundhed, herunder at sikre kvinder og børns sundhed og socioøkonomiske muligheder.«

Særligt den formulering i rejsebeskrivelsen får Peter Kofod til at spærre øjnene op.

»Der kan sagtens være gode argumenter for studieture i udvalgene. Men det her lyder jo som en total joke. Cambodia må selv styre det med deres verdensmål. I øvrigt mener jeg, at verdensmålene er totalt ligegyldige,« lyder det fra Peter Kofod om studieturen, hvis deltagerliste tæller medlemmer af Socialdemokratiet, Alternativet og det tidligere medlem af Moderaterne, Jon Stephensen.

Rejsen er en 'fælles nordisk studietur,' hvor også politikere fra Sverige, Norge, Finland og Island er inviteret.

Peter Kofod understreger, at studieture godt kan give mening, men at folketingspolitikerne skal tænke godt over, hvilke rejser de vælger at bruge penge på.

Han mener, at Cambodia-turen lyder som et af de tilfælde, hvor turen kunne have været sparet væk.

»Det lyder jo meningsløst. Hvad er det, de skal lære af Cambodia? Jeg har ikke spurgt vores sundhedsordfører, men mig bekendt har Cambodia ikke overhalet Danmark på sundhedsområdet, siden sidst jeg undersøgte det,« lyder det fra Kofod.

Også Kim Edberg Andersen, tidligere medlem af Nye Borgerlige og nu løsgænger i Folketinget, har svært ved at se pointen med studieturen. Han er selv medlem af Udenrigsudvalget, men kunne ikke finde på at tage med på turen, fortæller han.

»Jeg vil blive stærkt overrasket over, hvis det er noget, der på nogen måde kan bruges fornuftigt i dansk politik. Men det må de jo mene, er o.k. at bruge penge på,« skriver han i en kommentar til B.T.

Studieturen til Cambodia finder sted fra 4.-10. februar. Det er først muligt at få oplyst det endelige regnskab for studieturen, efter den er afsluttet.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra de fem deltagere i studieturen: Astrid Krag (S), Flemming Møller Mortensen (S), Gunvor Wibroe (S), Jon Stephensen (løsgænger) og Sascha Faxe (ALT) for at blive klogere på, hvad de selv vurderer, at de får ud af turen.

Ingen af de fem deltagere er vendt tilbage på B.T.s henvendelse inden udgivelse.

