En række forskellige udvalg rejser rundt over hele verden denne uge. Rejsebudgettet er 3,66 millioner kroner.

Australien, USA, Japan, Afrika og Brasilien.

Det er et udpluk af de lande, som folketingsmedlemmerne besøger i denne uge, hvor de er på udvalgsrejser over hele kloden.

Oprindelig var uge 10 mødefri i Folketinget, fordi der i ugen blev afholdt sessioner i Nordisk Råd. Men det er mange år siden, det er sket.

I stedet bruges ugen blandt andet på udvalgsrejser.

Der er derfor ingen høringer, afstemninger eller gruppemøder på Christiansborg i denne uge.

Ifølge Claus Brask, der er presseansvarlig på Christiansborg, er uge 10 traditionelt set en mødefri uge for folketingsmedlemmerne.

- I de sidste mange år har uge 10 været mødefri netop for at give medlemmerne mulighed for at rejse uden at forsømme forhandlinger og møder herhjemme, siger han.

Ifølge Folketingets hjemmeside tager Folketingets udvalg jævnligt på udvalgsrejser. Det gør de, fordi det er vigtigt for folketingsmedlemmerne at holde sig orienteret om, hvad der rører sig inden for deres område i både ind- og udland.

En række forskellige udvalg skal rundt til alle verdenshjørnerne i løbet af ugen.

Samlet er der et budget på 3,66 millioner kroner til rejserne.

Eksempelvis er Uddannelses- og Forskningsudvalget rejst til Indien, hvor de skal se på samarbejdsmuligheder inden for udvalgte grønne og teknologiske områder.

For Socialudvalget går turen til Australien, hvor de vil se nærmere på forholdene for mennesker med handicap. Australien har en national strategi for mennesker med handicap, og turen er derfor en del af forberedelserne til de politiske forhandlinger om handicappolitiske reformer, fremgår det.

Enhedslistens Peder Hvelplund har tidligere kaldt det "helt urimeligt og gammeldags", at Folketingssalen på Christiansborg i denne uge er lukket for lovarbejde.

- Vi ved, at der ligger masser af lovarbejde og venter, og vi ved, at programmet i salen formentlig bliver presset frem mod grundlovsdag (Folketingssalen holder pause fra omkring grundlovsdag til ind i oktober, red.). Vi har lige haft lukket i salen i en uge her i uge 7, sagde Peder Hvelplund til Ritzau sidste år.

