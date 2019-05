Folketingsmedlemmer retter kritik mod Dansk Folkepartis ledelse efter tilbagegang i meningsmålingerne.

Dansk Folkepartis ledelse skulle have vist mere kant til regeringen gennem valgperioden. Og partiet skal være bedre til at markedsføre egne politiske sejre.

Det efterlyser folketingsmedlemmer, som retter kritik mod Dansk Folkepartis ledelse. Kritikken kommer efter en uge med yderligere tilbagegang i meningsmålingerne.

Det skriver Politiken.

Fiskeriordfører Ib Poulsen fremhæver den omdiskuterede FN-migrationspagt, som statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) rejste til Marokko for at underskrive i december.

Poulsen ser aftalen som et eksempel på, at Dansk Folkeparti var alt for blød i den praktiske politik.

- Jeg mente, at hvis Løkke gik ned og skrev under på den erklæring, skulle han have haft at vide, at han kunne udskrive valg, når han kom hjem igen. Den går virkelig imod det, vi står for, siger Ib Poulsen til Politiken.

Ifølge Ib Poulsen gjorde han på et gruppemøde opmærksom på sin kritik. Han mente, at DF-formand Kristian Thulesen Dahl skulle have sat Løkke stolen for døren.

Skatteordfører Dennis Flydtkjær (DF) har svært ved at pege på en enkelt forklaring på den vælgerkrise, som har ramt Dansk Folkeparti i perioden op til og undervejs i valgkampen.

- Vi har løftet ældreområdet, og vi har fået strammet udlændingeområdet. Vi er lykkedes med rigtig mange ting.

- Men en del af problemet kan være, at vi ikke har været gode nok til at markedsføre alle de gode ting, vi har gjort for danskerne, siger han til Politiken.

Gruppeformand Peter Skaarup (DF) afviser, at partiet mangler politisk kant.

- Nej, det synes jeg bestemt ikke. Hvis du kigger på, hvad der er sagt i den første uge, har vi sagt, at vi vil have permanent grænsekontrol. Vi har sagt, at vi vil have asylstop uanset konventionerne.

- Vi har sagt, at vi vil have flere penge til de ældre. Lige præcis i forhold til vores mærkesager har vi markeret os superfint og skarpt, siger han til Politiken.

/ritzau/