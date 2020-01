Det nye tiltag fra Facebook vil ikke betyde en generel frihed til alle former for ytringer fra folketingsmedlemmer. Situationerne vil blive vurderet fra gang til gang. Men det kan i visse tilfælde i princippet betyde, at Facebook tillader hadytringer fra folketingsmedlemmer, som normalt ikke ville være tilladt hos øvrige brugere. (Arkivfoto). Thomas White/Reuters