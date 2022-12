Lyt til artiklen

Søndag kunne danskerne tænde det første julelys i deres adventskranse.

I den anledning kommer folketingsmedlemmet Henrik Dahl (LA) nu med et – i manges øjne – kontroversielt forslag.

Nemlig at man godt må tænde alle adventslysene på skift.

»Så man opnår en jævn brænding af dem alle fire,« skriver han i et opslag på Twitter.

Hvordan tænder du lysene i din adventskrans?

Traditionen siger, at man kun må tænde et nyt lys hver adventssøndag. Lyset skal nemlig brænde langsomt for at symbolisere, at vi skal vente og glæde os.

Men det har den liberale politiker ikke helt tålmodighed til og erkender også, at han godt ved, at hans forslag vil skabe splittelse.

Forslaget har da også fået Søren Espersen fra Danmarksdemokraterne til at se rødt.

»Nej Henrik, det da ved gud man ikke må!« svarer han i en kommentar til opslaget.

Espersen udtrykker endda sin foragt over dette regelbrud ved at tilføje en sur, vred smiley.