Partiet 'Danmarksdemokraterne – Inger Støjberg' er opstillingsparate.

Støjberg har selv givet samtykke til, at hendes navn bliver brugt i partinavnet. Men ingen kommentar om, hvorvidt den tidligere Venstre-minister er en del af partiet.

Tidligere formand for Dansk Folkeparti Kristian Thulesen Dahl sagde i sidste uge, at han ikke genopstiller for partiet ved næste valg. Det har fået flere til at spekulere i, om han er med i et parti med Støjberg.

Men også andre højtprofileret DF-politikere har i de seneste måneder forladt Dansk Folkeparti.

Da B.T. fanger Karina Adsbøl, der er tidligere handicap- og boligordfører for partiet, kender hun ikke til det nye partinavn, men hun er ikke helt afvisende over for et samarbejde med Inger Støjberg.

»Jeg afventer og ser, om der sker noget,« lyder det kort fra Karina Adsbøl.

Støjberg har tidligere afvist over for B.T. at kommentere konkret på fremtiden, men har over for B.T. kaldt Danmarksdemokraterne for 'et meget godt navn'.

Det er ikke Inger Støjberg, som selv har søgt om tilladelse til at opstille under navnet, men en anden.

Vedkommende har oprettet en forening af samme navn og købt et domænenavn til partinavnet.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Inger Støjberg.