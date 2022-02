Peter Rahbæk Juel (S) tjener så meget på sit arbejde i bestyrelser, at han sidste efterår blev kåret som landets bedst lønnede borgmester.

Men borgmesterens (S) argumentation holder ikke vand, når han forsvarer at proppe over 600.000 kroner i egen lomme for sit arbejde i bestyrelser – samtidig med at han får 1,2 millioner kroner i løn som borgmester.

Det siger det fynskvalgte folketingsmedlem, der repræsenterer Radikale Venstre, Rasmus Helveg til B.T.

»Borgmesterens argumentation om, at han kun går ind i et udvalg, hvis det er relevant for hans arbejde i Odense, ja, det er sådan set også grund nok til, at han ikke skal have løn for bestyrelsesarbejdet,« siger Rasmus Helveg.

Folketingsmedlemmets reaktion kommer, efter at den socialdemokratiske borgmester onsdag var med til at stemme et forslag ned i Odense byråd, der netop skulle forhindre fuldtidspolitkere i at tjene penge på bestyrelsesposter.

Her lød borgmesterens forklaring sådan her:

»Jeg vil sige det helt tydeligt, at når jeg siger ja til at påtage mig et hverv, så kigger jeg ikke på vederlaget. Jeg kigger på, om det giver mening i forhold til Odense, og om det giver mening i forhold til den politik, jeg forfægter og er valgt på.«

Synes du, at borgmesteren skal kunne beholde lønnen for sit bestyrelsesarbejde?

Noget, som den radikale politiker altså netop mener, er argument for, at bestyrelsesarbejdet skulle høre ind under den millionlønning, som borgmesteren i forvejen får.

»Jeg vælger at følge de regler, der er, og ikke gå og lave mine egne regler. Og det er også det, jeg synes, er det klogeste,« lød det fra Peter Rahbæk Juel onsdag, der samtidig ikke så grund til at ændre praksis, så længe reglerne fra Christiansborg er, som de er.

Samme argument brugte Rasmus Helvegs nære kollegaer fra Radikale Venstre i Odense Byråd, da de sammen med resten af byrådet stemte forslaget ned – med undtagelse af Enhedslisten, som var afsender på det.

Er der ikke noget dobbeltmoralsk i, at I på den ene side siger, at det her er urimeligt, men på den anden side stemmer et forslag ned, der forsøger at gøre op med den her type lønninger?

»Jeg havde heller ikke været klar til at stemme ja til det forslag fra Enhedslisten. Jeg synes, det er plat, at de siger, at pengene skal gå til et eller andet, som de udpeger,« siger Rasmus Helveg, der altså ikke mener, at bestyrelsespengene skal gå til socialt udsatte.

Hvad skal pengene så gå til i stedet for?

»De skal slet ikke udbetales. Der skal simpelthen ikke følge et honorar med, og så bliver vandværkets penge i vandværket i stedet for, at Enhedslisten bestemmer, at de skal ligge i en eller anden kasse.«

Tilbage står spørgsmålet, om Christiansborg griber den bold, som politikerne i Odense Byråd nu har spillet til deres kollegaer i Folketinget.

Socialdemokratiet og Venstre annoncerede i 2019, at Folketingets arbejde med at kigge på politikernes lønninger ville begynde i 2020. Forhandlingerne er dog aldrig kommet ud af starthullerne og har stået i stampe de sidste to år.

»Vi trænger til at få en gennemgribende overhaling af vederlag, og de vilkår som politikere arbejder under, men arbejdet flytter sig ikke, fordi Socialdemokratiet har holdt det hen med henvisning til corona,« siger Rasmus Helveg.

B.T. har fredag forsøgt at få en kommentar fra Socialdemokratiets gruppeformand, Leif Lahn Jensen, som har ansvaret for forhandlingerne om politikernes lønvilkår, men det er ikke lykkedes at komme igennem til gruppeformanden.