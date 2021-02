Folketingsmedlem og tidligere minister Lars Christian Lilleholt er blevet misbrugt på Instagram.

En profil på Instagram har udgivet sig for at være folketingsmedlemmet og lokkede kvinder til at udlevere deres telefonnumre.

»Ekstremt ubehageligt og intimiderende,« beskriver den fynske Venstre-profil, Lars Christian Lilleholt, de hændelser, der fandt sted tidligere på ugen.

Det er nemlig lykkedes en falsk profil at overbevise flere om, at de skrev med folketingspolitikeren over det sociale medie Instagram.

»Det har chokeret mig meget, og jeg har det rigtig skidt. Det kommer meget tæt på en, at nogen har narret folk til at tro, det er mig, de skriver med. Jeg tør slet ikke tænkte på, hvad det kan misbruges til,« fortæller en meget rystet Lilleholt.

Han blev gjort opmærksom på den falske profil i hans navn for et par dage siden. Rigtig mange har skrevet til Lilleholt, fordi de undrede sig over, hvad han dog havde gang i.

»Jeg har fået mange henvendelser fra folk, fordi de syntes, det var mærkeligt, at jeg så sent på aftenen skrev med kvinder og bad om deres telefonnumre. Blandt andet en kvinde, som jeg kender fra lokalområdet, undrede sig og fortalte det til sin mand,« siger Lilleholt, der i den grad har fået overskredet sin grænse.

Lars Chr. Lilleholt er blevet kopieret på Instagram. Vis mere Lars Chr. Lilleholt er blevet kopieret på Instagram.

»Der blev også spurgt ind til mit coronaforløb og bragt et foto af min datter og kone. Det var så intimiderende, at nogen man ikke kender, kommunikerer på ens vegne,« fortæller Lilleholt.

Den falske instagramprofil er blevet anmeldt af Venstres Landsorganisation.

Lars Christian Lilleholt opfordrer desuden sine følgere til at anmelde profilen og sprede budskabet om, at nogen udgiver sig for at være ham.

»Mange har givet udtryk for, at de var lettede over, at det ikke var mig. De tænkte 'hvad er det dog for en mand, der gør sådan noget.' Ens troværdighed bliver jo sat helt over styr«, fastslår Lilleholt.

Lars Chr. Lilleholt er blevet kopieret på Instagram. Foto: Lars Chr. Lilleholt Vis mere Lars Chr. Lilleholt er blevet kopieret på Instagram. Foto: Lars Chr. Lilleholt

Den falske profil hedder lars_chrr_lilleholt, mens den ægte profil hedder lars_chr_lilleholt.