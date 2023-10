Adskillige folketingspolitikere tager nu afstand fra Alternativets politiske ordfører Sascha Faxe, som i går forklarede, at hun ikke mente, Hamas' angreb på civile i det sydlige Israel er et terrorangreb.

»Det er et terrorangreb begået af en terrororganisation. Det er helt klart,« siger SFs udenrigsordfører Karsten Hønge.

»Det er rystende, at der åbenbart er partier på Christiansborg, som vil legitimere en terrororganisation som Hamas. Der er naturligvis tale om terror,« siger Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt.

Lørdag udtalte Alternativets politiske ordfører Sascha Faxe til B.T., at hun ikke mente, at angrebet på det sydlige Israel var et terrorangreb.

Hun udtalte, at det var »en forenklet måde at sige det på«.

»Jeg opfatter det som en krigshandling. Det er en krigserklæring,« sagde Sascha Faxe.

Men mener du, at det er terror?

»Nej. Det er en krigshandling. Jeg mener, at Hamas er en terrorgruppe. Helt klart. Men vi skal også arbejde for en tostatsløsning,« sagde Sascha Faxe.

Sascha Faxe fra Alternativet mener ikke, at angrebet fra Hamas er terror. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Karsten Hønge mener omvendt, at man ikke kan kalde angrebet fra Hamas for andet end en terrorhandling.

»Sascha Faxe begår en fundamental fejl. Man kan jo godt kritisere Israel for alle mulige forbrydelser, som landet har begået mod palæstinenserne og derfor, så er der nogen, som tænker, at så er det ikke så slemt det, som Hamas har gjort,« siger Hønge og fortsætter:

»Men det er det. Det er en uforsvarlig terrorhandling. Det går ikke, at vi ikke anerkender det,« siger han.

Morten Messerschmidt mener, at Sascha Faxes udtalelser viser, at hun ikke har forstået situationen.

Israelske soldater haster en såret israeler til ambulancehelikopteren efter angrebene fra Hamas. Foto: Abir Sultan/EPA/Ritzau Scanpix

»Det her viser jo, at den yderste venstrefløj ikke har forstået, hvad det er for kræfter, som vi er oppe imod. Både udenrigs og indenrigs. Det er et vanvittigt, respektløst og historieløst synspunkt,« siger Messerschmidt.

Også i regeringspartiet Venstre ser man skævt til Sascha Faxes udmelding.

»Det er meget typisk for venstrefløjen det her. Når der på tragisk vis dør en person i Israel, så findes der altid en belejlig undskyldning for, hvorfor det ikke er så slemt,« siger Venstres politiske ordfører Morten Dahlin, som fortsætter:

»Faktum er, at islamistiske terrorister på daglig basis udsætter Israel for trusler eller angreb, og at alle ægte demokrater burde tage afstand fra den slags,« siger han.

Søndag eftermiddag er antallet af døde i Israel opjusteret til over 600.

Fra Gaza oplyses det, at dødstallet her er på 370 personer.