Medlem af Folketinget Mike Villa Fonseca forlader sit parti Moderaterne.

Han går på sygeorlov og vender ikke tilbage efterfølgende, fortæller han live på TV 2 News fredag aften.

Han skal i stedet være løsgænger.

Årsagen er, at han har forbrudt sig mod partiets adfærdskodeks ved at være kæreste med en pige på under 18 år.

Han er selv 28 år.

»Deltagelse i seksuelle aktiviteter med børn (personer under 18 år) er ikke tilladt. Fejlagtig opfattelse af et barns alder er ikke et forsvar, skriver Moderaterne i deres adfærdskodeks.

Fonseca er valgt ind i Sjællands Storkreds og kommer fra Køge. Han er uddannet sygeplejerske og har efterfølgende arbejdet som brandmand.

Han var blandt andet kulturordfører og ældreordfører i partiet.

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra Fonseca.

