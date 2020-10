Det er uvist, hvordan Lotte Rod (R) har følt sig krænket. Partiledelsen er ved at håndtere sagen.

Folketingsmedlem for De Radikale Lotte Rod vil ikke sætte navn på, hvem hun har følt sig krænket af internt i partiet.

- Det er ikke mit mål at pege i retning af den ene eller anden person. Jeg tror, det er den bedste måde at ændre kulturen på, skriver hun i en sms til Ritzau.

Lotte Rod har over for ledelsen i De Radikale angivet et specifikt navn på personen.

Det udtaler hun til Jyllands-Posten. Lotte Rod tilføjer samtidig til avisen, at krænkere ikke længere "skal listes ud af bagdøren".

- Det skal simpelthen være slut med, at folk, som har krænket andre, bliver listet ud af bagdøren med en eller anden opfundet forklaring.

- Der er jeg på Helle Thorning-Schmidts (eks-statsminister for Socialdemokratiet, red.) hold, om at det første, vi skal lave om, er, at vi skal sige det tydeligt, når det er på grund af seksuelle krænkelser, at man fyrer folk.

- I politik har vi så en helt særlig udfordring, fordi man jo ikke kan fyre en politiker.

- Her er det vælgerne, der bestemmer, hvem der sidder i folketingsgrupperne. Derfor synes jeg, at vi i debatten i partierne nu skal finde ud af, hvad der så er den rette sanktion, siger Lotte Rod til avisen.

Jyllands-Posten kender ikke sagens indhold nærmere. Lotte Rod uddyber heller ikke sagen mere over for Ritzau.

De Radikale har den seneste tid været meget fremme i debatten om krænkelser og grænseoverskridende adfærd. Blandt andet personificeret af partiets ligestillingsordfører, Samira Nawa.

Hun har blandt andet udtalt, at De Radikale aldrig ville have valgt Jeppe Kofod (S), der i dag er udenrigsminister, som minister, fordi han tilbage i 2008 havde sex med en 15-årig pige. Dengang var Kofod 34 år.

Kofod undskyldte sagen i 2008 og har igen gjort det, efter at Nawa bragte sagen op på ny.

De Radikales politiske leder, Morten Østergaard, sagde i sidste måned i forbindelse med sin tale til partiets landsmøde, at der findes sexisme i partiet.

En intern undersøgelse skal derfor afdække omfanget og karakteren af den, sagde Morten Østergaard.

- Vi har en fælles opgave med at få ryddet op i den sexistiske kultur, der alt for mange steder stadig hersker.

- Vi starter med os selv. Og sætter en undersøgelse i gang af os selv i Radikale Venstre. En undersøgelse, der skal afdække omfang og karakter af den sexisme, som vi ved, også findes hos os.

- Jeg tror, det her er et vendepunkt i forhold til ligestilling i Danmark, sagde Morten Østergaard.

