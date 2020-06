En helt åben fløjkrig internt i Venstre i det sønderjyske får nu en markant konsekvens.

Partiets folketingskandidat i Tønder-kredsen Philip Tietje trækker sit kandidatur.

Det skriver JydskeVestkysten.

»Hvis det i forvejen var svært at få valgt en Venstre-kandidat i Tønder-kredsen, er det nu blevet tæt på umuligt, efter den opslidende magtkamp, foreningen har været igennem i de seneste år. Tonen og retorikken har været hård og uforsonlig, og jeg må bare erkende, at jeg ikke har hverken lyst eller energi til at arbejde videre under disse betingelser,« siger Philip Tietje til mediet.

Tidligere har lokale medier og B.T. beskrevet, hvordan en magtkamp i Venstre i Tønder kulminerede på en mark ved Agerskov i sidste uge.

I et såkaldt drive-in-valg mellem Tønder Kommunes siddende borgmester, Henrik Frandsen (V), og udfordreren Martin Iversen (V) tabte borgmesteren.

Det var i en meget lige afstemning med 286 stemmer til Henrik Frandsen og 305 til Martin Iversen.

Dermed blev den store splittelse i partiet sat til fuld skue, da den siddende borgmester ved næste års kommunalvalg ikke er Venstres borgmesterkandidat i kommunen.

Foto: Niels Christian Vilmann

Henrik Frandsen erkendte inden kampvalget på marken ved Agerskov, at det er en splittet lokalafdeling, som har behov for noget helt andet.

»Ja! Jeg må sige, at Venstre er meget splittet. Venstre er under nedsmeltning i Tønder Kommune, og hvis vi ikke får sat en retning for partiet efter den 18. juni, så er jeg meget nervøs for, hvordan det skal gå frem mod næste kommunalvalg,« sagde Henrik Frandsen til TVSyd.

Selv har Philip Tietje, der er byrådsmedlem i Aabenraa Kommune, også været tæt på at miste sit mandat.

Det skete i marts måned, hvor han ud af det blå blev udfordret til posten som folketingskandidat.

Her vandt Philip Tietje dog valget med sølle fem stemmer over udfordreren Car-Erik Nielsen.