Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Jeg er ikke længere folketingskandidat for Nye Borgerlige.«

Sådan indleder Hans Blaaberg sit opslag på Facebook.

Hovedbestyrelsen i Nye Borgerlige har valgt at fratage ham sit spidskandidatur i Københavns Storkreds og fravalgt ham som folketingskandidat for Nye Borgerlige.

Han er nemlig af en anonym person blevet anmeldt til Den Uafhængige Politiklagemyndighed, for uberettiget opslag i politiets systemer.

Foto: Celina Dahl Vis mere Foto: Celina Dahl

»En anmeldelse som jeg endnu ikke er gjort bekendt med fra Den Uafhængige Politiklagemyndighed, idet anmeldelsens pålidelighed endnu ikke er vurderet,« skriver han på Facebook.

B.T. har kontaktet Hans Blaaberg, der fortæller, at han ikke forstår Nye Borgerliges beslutning.

Hvordan vidste hovedbestyrelsen, at du var blevet anmeldt?

»Det kan jeg ikke svare på,« siger Hans Blaaberg, der til dagligt arbejder som politibetjent.

Det er hovedbestyrelsen i Nye Borgerlige, der har informeret Hans Blaaberg om, at han er blevet anmeldt til Den Uafhængige Politiklagemyndighed.

»Så har jeg selv henvendt mig til Den Uafhængige Politiklagemyndighed. Normalt får man det ikke oplyst, men det har jeg så fået nu,« siger han og tilføjer, at der ikke er startet en reel sag op.

Og på baggrund af den anmeldelse har hovedbestyrelsen mistet tilliden til Hans Blaaberg. De er bange for konsekvenserne af denne eventuelle sag så kort tid før et valg.

Forstår du deres beslutning?

»Nej. Bestemt ikke.«

Hvorfor?

»Jeg har været loyal over for partiet de sidste fem år. Jeg er - eller var - et stærkt kort for dem. Og det har de valgt at smide ud,« siger Hans Blaaberg.