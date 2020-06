Bølgerne gik højt, da folketingsmedlemmet Sikandar Siddique holdt et minuts stilhed i Folketingssalen mandag.

Det vakte opsigt i Folketingssalen mandag aften under afslutningsdebatten, da løsgængeren Sikandar Siddique holdt et minuts stilhed for de mennesker, der er ramt af racisme.

Nye Borgerliges Lars Boje Mathiesen gav efterfølgende synligt ophidset et markant modsvar. Venstres Karen Ellemann styrede debatten i Folketinget og fortryder ikke, at hun hverken greb ind over for den ene eller den anden.

- Det er lige præcist i sådan en situation, hvor man skal tænke meget hurtigt. Og det er min opgave som første næstformand at lede mødet med rolig og sikker hånd, siger Karen Ellemann.

- Sikandar Siddique havde sagt, at han ikke ville opfordre andre til at rejse sig op. Havde han det, så havde jeg brudt ind. For han kan ikke pålægge andre at deltage.

- Men det er midt i hans taletid, og den må han disponere, som han vil.

At Sikandar Siddique brugte et minut af sin taletid på stilhed for ofre for racisme, stødte Lars Boje Mathiesen fra Nye Borgerlige i en grad, hvor han nært råbende talte imod.

- Jeg synes, det er dybt skammeligt, hvad der foregår fra talerstolen lige nu, sagde han.

Karen Ellemann lod den høje og hårde tone fortsætte, da hun vurderede, at det var inden for rammerne af, hvordan en debat skal foregå i landets demokratiske centrum.

- Han (Boje Mathiesen red.) brugte ikke ord, der i mine ører var stødende på en måde, hvor jeg mente, at det skulle stoppes.

- At han tydeligvis bliver provokeret af Sikandar Siddiques happening, det synes jeg er helt ok, at han giver udtryk for.

- I øjeblikket tænkte jeg, at han tydeligvis var ophidset og havde ladet sig provokere. Han var hidsig, det var klart. Men det skal man også have lov til at ytre.

- Det skal ikke blive så styret i Folketinget, at vi ikke kan have vores meningers mod, siger Karen Ellemann.

Førstenæstformanden noterer sig da også, at de to kamphaner kort efter sad og grinede og talte venskabeligt sammen i salen.

