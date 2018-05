Et politisk flertal mener, at det skal være sværere for Folketingets vagthund at kræve en sag undersøgt.

København. En enkelt statsrevisor skal ikke længere alene kunne bede Rigsrevisionen om at kulegrave en sag.

Det fremgår af et nyt forslag fra Folketingets Præsidium, skriver Politiken.

Fremover skal der stå mindst to statsrevisorer bag et krav om at bede Rigsrevisionen kulegrave en sag i form af en beretning eller en undersøgelse.

Det nye forslag om rammerne for statsrevisorerne er fremsat af samtlige medlemmer af Folketingets Præsidium på nær Enhedslisten.

Enhedslisten er lodret imod det nye forslag.

- Det er en klokkeklar forringelse af vagthunderollen over for magten. I dag er der mulighed for, at en enkelt statsrevisor kan kræve en undersøgelse, og der har været situationer, hvor en enkelt har rejst en sag.

- Det vil være kreperligt for indsatsen for at kigge magthaverne over skuldrene, hvis den mulighed ikke er der, siger præsidiemedlem Christian Juhl (EL) til Politiken.

Fredagens forslag fra præsidiemedlemmerne Pia Kjærsgaard (DF), Kristian Pihl Lorentzen (V), Henrik Dam Kristensen (S) og Leif Mikkelsen (LA) lægger op til at tilstræbe konsensus, når statsrevisorerne beder Rigsrevisionen om at kulegrav en sag.

- Kan konsensus ikke opnås, skal mindst to statsrevisorer være enige om at fremsætte anmodningen til rigsrevisor, lyder det i forslaget.

Statsrevisorernes formand, Peder Larsen (SF), siger til Politiken, at statsrevisorerne "de seneste par års tid har tilstræbt, at mindst to statsrevisorer skulle stå bag ønsket om en undersøgelse".

Formålet med det nye forslag er at få indført den praksis som en egentlig regel, forklarer Peder Larsen.

