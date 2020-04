Partierne får et par uger til at luge ud i egne forslag, ellers risikerer folketingsarbejdet forstoppelse.

Partierne i Folketinget er blevet bedt om at granske 91 beslutningsforslag, der egentlig skulle have debatteret og taget stilling til før sommerferien. Men som med så meget andet spænder coronakrisen også ben for folkestyrets arbejde.

Det er forslag som for eksempel om produktionen af buræg skal udfases? Skal egenbetalingen for tolkebistand i sundhedsvæsenet sløjfes? Skal der indføres en mindstealder på 18 år for omskæring af raske børn?

- Vi har bedt regeringen finde ud af, hvilke lovforslag den ønsker færdigbehandlet i denne folketingssamling og hvilke der kan udskydes. Det samme gælder for partiernes beslutningsforslag, siger Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S), til DR Nyheder.

Folketingets partier har mulighed for at stille beslutningsforslag, som er mindre indviklede at udføre end egentlige lovforslag.

Et lovforslag, der bliver vedtaget, bliver til en lov. Et beslutningsforslag, der bliver vedtaget, pålægger regeringen en bestemt handling.

På et møde i Udvalget for Forretningsordenen blev Folketingets partier torsdag enige om hver især at gennemgå deres egne forslag, forespørgsler og samråd og se, hvilke der kan udskydes.

Henrik Dam Kristensen regner med at have overblikket umiddelbart efter påskeferien.

Folketingsmedlem Karen Ellemann (V), der er 1. næstformand i Folketingets øverste ledelse, præsidiet, er helt enig i, at partierne bliver nødt til at udskyde egne forslag.

- Det er svært, for man kan jo sidde med et forslag, som man selv mener er enormt vigtigt at få debatteret. Men der må vi være fornuftige over for hinanden. Vi kan ikke få alt gennemført, for så vil der gå forstoppelse i Folketinget, siger hun til DR Nyheder.

/ritzau/