Flere medlemmer af Folketingets Præsidium vil diskutere Mette Frederiksens omtalte toprådgiver.

Ansættelsen af statsminister Mette Frederiksens (S) særlige rådgiver Martin Rossen som stabschef i Statsministeriet har vakt forundring, og den skal diskuteres i Folketingets Præsidium, som er den daglige ledelse.

Sådan lyder det fra flere af præsidiets medlemmer.

Både Karen Ellemann (V), Pia Kjærsgaard (DF) og Jens Rohde (R) vil tage emnet op.

- Det her kommer vi til at drøfte i præsidiet, siger Karen Ellemann og tilføjer:

- Dels arbejdsområdet, men også en diskussion om, hvordan man skruer op for lønningerne. Det er noget mærkeligt noget.

DR Nyheder skriver torsdag aften, at statsminister Mette Frederiksen har lavet nye regler for regeringens rådgivere, som sikrer, at Martin Rossen får en rekordløn.

Rossen er undtaget det lønloft, der ellers er en del af reglerne.

Rossens årsløn lyder på 1,23 millioner kroner eksklusive pension. Medregnes pensionen, får han 1,44 millioner kroner. Så høj en løn har en særlig rådgiver for en statsminister aldrig modtaget ifølge DR Nyheder.

Martin Rossen blev i juli indsat som stabschef i et nyoprettet politisk sekretariat i Statsministeriet.

Han fik også plads i regeringens koordinations- og økonomiudvalg. Men selv om Folketingets jurister har konkluderet, at manøvren er okay juridisk set, så er der kritik af manøvren.

Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard vil også diskutere sagen om rådgiveren.

- Det synes jeg bestemt, vi skal gøre, siger hun.

- Det undrer mig, at man går ud over regelsættet, som jo er under det niveau, som Martin Rossen nu får. Så kan man jo bare give et slag på tasken og sige, hvorfor skal han ikke have to millioner, hvis hun mener, at han er det værd? Det synes jeg, ikke er rimeligt, og det er en drøftelse, som vi skal tage i præsidiet.

Jens Rohde fortæller, at han vil tage det op i Folketingets ledelse for at få lønregler, der er lavet i Folketinget og ikke i Statsministeriet.

- Problemet er, at det hele er uklart. Jeg er ikke i tvivl om, at statsministeren gør det, som er inden for de juridiske rammer. Men det handler ikke om jura, det handler om politik. Vi skal have en diskussion om, hvordan vi ønsker, at vores folkestyre og vores forvaltning af folkestyret skal indrettes, siger Jens Rohde til DR Nyheder.

Karen Ellemann vil dog ikke tage stilling til, om Folketinget skal lave regler for lønningen af rådgivere.

- For mig handler det ikke entydigt om et lønniveau. Det handler mere om, at man laver en politisk udpegning af en embedsmand, skruer op for lønniveauet og ruller gardinerne ned, så at sige, for vi har faktisk ikke en jordisk chance for at lave den parlamentariske kontrol, som vi skal føre, siger Ellemann.

De sidste to medlemmer af præsidiet er SF's Trine Torp og formand Henrik Dam Kristensen (S).

Trine Torp (SF) oplyser torsdag aften, at hun ikke er interesseret i at kommentere det "lige nu".

Ritzau forsøger torsdag aften at få en kommentar fra Henrik Dam Kristensen. Socialdemokratiets politiske ordfører, Jesper Petersen, har dog over for DR Nyheder forsvaret beslutningen om den højere løn.

Han forklarer, at Martin Rossens undtagelse fra lønloftet skyldes den rolle, han er tiltænkt i et nyt politisk sekretariat.

Altså en rolle der er anderledes end den, de øvrige særlige rådgivere skal have, og som handler om "at skabe koordination i regeringens politik og følge op på de prioriterede mål for regeringen."

/ritzau/