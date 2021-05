Med en fraværsprocent på over 99 procent i Folketingssalen og ingen politiske forslag eller spørgsmål til ministrene er løsgængeren Orla Østerby nem at overse i det politiske arbejde på Christiansborg.

Men hvor en gymnasieelev nok ville blive smidt ud af skolen med den slags fravær, så gælder der ikke de samme vilkår for medlemmer af Folketinget.

Og i sidste ende er det vælgerne, der skal dømme Orla Østerby for hans indsats, lyder det samstemmende fra flere medlemmer af Folketingets præsidium, hvis opgave det er at tage sig af Folketingets indre forhold.

»Man bliver valgt på vælgernes forventninger. Og derfor står man til eksamen ved næste valg. I sidste ende må han stå til ansvar for vælgerne,« siger Radikale Venstres præsidiemedlem, Rasmus Helveg Petersen.

Han kalder sagen om Østerby for »enestående« og tilføjer, at det ikke tegner »et generelt billede« af folketingsmedlemmernes arbejdsindsats.

»Langt de fleste folkevalgte på Christiansborg arbejder sig nærmest halvt ihjel«, lyder det fra Rasmus Helveg.

Dansk Folkepartis præsidiemedlem, Pia Kjærsgaard, der selv har siddet som formand for Folketinget, vil ikke moralisere over Orla Østerbys virke på Christiansborg.

»Men det er selvfølgelig nogle særlige omstændigheder, der gælder på Christiansborg. Man kan jo ikke tvinge folk på arbejde. Jeg er ikke skolelærerinde,« siger hun.

Han har heller ikke stillet spørgsmål til ministre, stillet forslag i salen eller for så vidt optrådt i medierne om politiske sager.

»Vi er voksne mennesker. Det er et ansvarsfuldt og privilegeret hverv, vi har fået. Det er op til den enkeltes samvittighed, hvordan man bestrider det,« fastslår Pia Kjærsgaard, der dog tilføjer:

»Når der her er tale om, at man nærmest ikke deltager, som det er tilfældet med Orla Østerby, så kunne man jo overveje, om ikke man burde overlade sit mandat til sin suppleant.«

Heller ikke Folketingets formand vil forholde sig konkret til Orla Østerbys arbejdsindsats som løsgænger.

»Efter grundloven er medlemmerne af Folketinget uafhængige. Der er ingen, som har instruktionsbeføjelser over dem. Vælgerne er derfor de rette til at vurdere folketingsmedlemmernes indsats,« siger Henrik Dam Kristensen (S) i en skriftlig kommentar til B.T.