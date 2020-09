Til onsdagens møde i Folketingets Præsidium vil sexisme på Christiansborg være på dagsordenen, skriver medier.

Folketingets Præsidium har onsdag sexisme på dagsordenen. Det siger Henrik Dam Kristensen (S), der er formand for Folketinget, til TV2 og BT.

Han vil sørge for, at ofre har et sted at henvende sig, hvis problemet opstår.

- Vi skal være sikre på, at der bliver taget hånd om det, hvis der er en sag, siger han til TV2.

Udmeldingen kommer, efter at der den seneste tid er kommet fokus på krænkende adfærd i mediebranchen.

Det begyndte, efter at Sofie Linde ved årets Zulu Comedy Galla, hvor hun var vært, delte personlige oplevelser fra sit arbejdsliv i mediebranchen.

Der er dog ifølge Samira Nawa, ligestillingsordfører hos De Radikale, også seksuel chikane på Christiansborg.

Det har hun bedt partiets medlem af Folketingets Præsidium, Jens Rohde, om at gå videre med.

Den sag tager Henrik Dam Kristensen altså nu selv op.

Han fortæller, at han de seneste 15 år ikke har hørt om sager. Der betyder dog ikke, at de ikke findes, understreger han.

Præsidiet tager sig af de indre forhold i Folketinget. Det består af en formand og fire næstformænd.

Formanden vælges for ét år af gangen af Folketinget. Næstformændene kommer fra de fire største partier, som ikke har formandsposten.

/ritzau/