Flere medlemmer af Folketinget er smittet med covid-19. Det kan være sket på Christiansborg.

Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S), bekræfter, at dagens lovbehandling og spørgetime i Folketinget er henholdsvis stoppet og udskudt til onsdag.

Det sker, efter at fire folketingsmedlemmer har fortalt, at de er smittet med covid-19, og en stribe ministre har fortalt, at de er gået i selvisolation efter kontakt med smittede.

- Udbredelsen af smitte med covid-19 i Folketinget siger noget om, hvor alvorligt vi som Folketing, arbejdsplads og danskere skal tage denne her situation.

- For det er gået stærkt det sidste døgn, det må jeg sige, siger Henrik Dam Kristensen.

Det er endnu uvist, om politikerne er smittet under deres arbejde på Christiansborg, der har haft en række restriktioner siden foråret for at begrænse smitten.

- Nu pågår arbejdet med smitteopsporing. Men der har været forskellige forhandlinger og udvalgsmøder. Og der kan man ikke afvise, at det er der, det er sket.

- Det kan man bestemt ikke. Derfor tager vi også de forholdsregler, vi skal, siger Henrik Dam Kristensen.

/ritzau/