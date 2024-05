De Radikales Katrine Robsøe græd ifølge Dansk Folkepartis Nick Zimmermann undervejs i et forhandlingsforløb.

Folketingets formand, Søren Gade (V), siger i en skriftlig kommentar til Ritzau, at "politik er en kampsport", men at de ting, som finder sted i et forhandlingslokale, bør blive i forhandlingslokalet, og at politikerne skal holde en god tone hinanden imellem.

Det er meldingen fra Søren Gade, efter at Ekstra Bladet fredag bragte en historie om De Radikales Katrine Robsøe, som ifølge DF's Nick Zimmermann græd undervejs i et forhandlingsforløb tidligere på ugen.

- Jeg var ikke tilstede ved den omtalte forhandling, så jeg vil kun forholde mig generelt til sagen.

- Politik er en kampsport, men det skal foregå fair. Det er god skik, at det, der sker i et forhandlingslokale, bliver i forhandlingslokalet. Alle er bedst tjent med, at vi holder en god tone mellem os, selv om vi kommer med forskellige holdninger, lyder det fra Søren Gade.

Torsdag præsenterede et bredt flertal i Folketinget en aftale om at styrke indsatsen mod brug af illegal arbejdskraft på danske arbejdspladser.

Dagen efter bragte Ekstra Bladet en historie, om at De Radikales beskæftigelsesordfører, Katrine Robsøe, ifølge flere kilder, som mediet havde talt med, brød sammen undervejs i forhandlingerne.

Humlen var, at Robsøe ikke kunne få et afsnit med i aftalen, hvori udenlandsk arbejdskraft blev rost.

Nick Zimmermann lod sig citere i Ekstra Bladet. Her sagde DF'eren blandt andet:

- Katrine Robsøe begynder at græde rigtig meget, fordi der var en formulering i aftaleteksten, som hun ikke kunne få med, og der vil jeg da mene, at vi er voksne mennesker, der betragter det her som et seriøst arbejde.

Zimmermann tilføjede, at han fandt det hele "akavet at sidde i et forhandlingslokale med en, der græder rigtig meget".

Efterfølgende har flere politikere fra forskellige partier kritiseret DF'eren heftigt for udtalelserne.

Zimmermann tager dog kritikken med ro. Lørdag lyder det fra Zimmermann til Ekstra Bladet i en skriftlig kommentar:

- Jeg kunne aldrig finde på at fortælle fra fortrolige møder.

DF'eren gentager desuden, at han fandt episoden med Robsøe akavet. Han fastholder altså, at den radikale politikere græd, fordi hun ikke fik sin vilje.

I en sms til Ekstra Bladet har Robsøe skrevet, at "jeg bliver trist, når kolleger ikke kan holde den gode tone".

