Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S), skriver til befolkningen, at demokratiet fortsætter.

Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S), har sidder mere end to årtier i Folketinget. Men han har aldrig oplevet noget som den krise, coronavirus har kastet Danmark ud i.

Det skriver han i et brev, der er lagt på Folketingets hjemmeside.

- Jeg vil aldrig glemme onsdag den 11. marts, indleder han brevet.

Han beskriver forløbet omkring onsdag i sidste uge, hvor statsminister Mette Frederiksen (S) varslede en række vidtgående tiltag for at bremse smitten med coronavirus.

- Torsdag morgen samlede jeg Folketingets ledelse til møde om, hvordan vi skulle forholde os. Man kan ikke lukke landets parlament, men partierne var enige om at holde Folketinget kørende på lavt blus, skriver han.

Og skriver om den sene aftentime torsdag, hvor Folketinget vedtog en hastelov ved stående afstemning:

- Da jeg sad i formandsstolen torsdag ti minutter i midnat slog det mig, at jeg var vidne til et historisk øjeblik.

- Medlemmerne sad ikke på deres vante pladser og trykkede på afstemnings-knappen. De stod op og var fordelt over hele salen med et par meter mellem hinanden.

- Jeg har ikke selv prøvet at stå op i Folketingssalen for at stemme, selv om jeg har været medlem af Folketinget i mere end 25 år.

Han understreger i brevet, at selv om Folketinget arbejder på nye måder, så fungerer den lovgivende magt, demokratiet og folkestyret.

- Jeg kan klart sige, at lovgivningsarbejdet er i trygge hænder. Vi kan gennemføre de tiltag, der er nødvendige. Det har for mig og hele Folketinget været afgørende. Også dette er gennemført i enighed med hele Folketinget og tak for det.

- Danmark har en regering og et Folketing, der er trådt i karakter, skriver Henrik Dam Kristensen og afslutter om det sammenhold, han opfatter i befolkningen og civilsamfundet:

- Det er Danmark, når det er bedst. Det er der grund til at glæde sig over og takke for. Vi skal nok komme igennem det.

/ritzau/