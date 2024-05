Den rekordlange afslutningsdebat var ikke værdig ifølge Pia Kjærsgaard. Folketingsformand er åben for forslag.

Det er ingen overraskelse, at afslutningsdebatten onsdag var lang. Men det kommer alligevel bag på Folketingets formand, Søren Gade, at den traditionsrige debat var så lang, at den slog alle rekorder.

Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard var ikke tilfreds med længden, og det får Gade til at sige, at han er åben over for at se på debatformen.

- Jeg er åben for at debattere, om det er det rigtige, men jeg kan ikke lave om på debatformen den aften, det kører. I går var man nødt til at køre den til ende, siger han.

Debatten sluttede natten til torsdag, da klokken var 02.41 efter at være begyndt klokken 09.00 onsdag morgen.

Debatten på 17 timer og 41 minutter var rekordlang.

Søren Gade påpeger, at det er den samme debatform, som da Pia Kjærsgaard var formand for Folketinget fra 2015-2019.

Hvis hun vil have Folketingets ledelse til at se på det, vil den tage sagen op.

Pia Kjærsgaard indtog talerstolen i Folketingssalen sent natten til torsdag som den sidste og sagde, at det var "ikke værdigt".

Især ikke set i lyset af samfundsdebatten om stress og sygdom.

- At sidde til næsten klokken 03, hvor vi har været på siden klokken 09 i morges, det er ikke værdigt for folkestyret, sagde Pia Kjærsgaard.

Søren Gade påpeger, at der er mange partier og løsgængere i Folketinget i denne valgperiode samt fire nordatlantiske mandater, som alle har ret til at blive hørt.

Hvis debatformen skal laves om, foreslår han at starte en time tidligere eller at sløjfe den lange frokostpause, som nogle politikere også benytter til møder eller andet.

Pia Kjærsgaard foreslår selv at afholde debatten over to dage. Men det har været debatteret før og afvist ifølge Søren Gade.

- Det var der ikke flertal for. Som nogen sagde, bliver det et andendagsgilde at være et lille parti. Det er regeringspartierne og de store partier, der drøfter på dag et, og de små partier står alene i Salen på dag to, siger han.

Generelt er han ikke tilhænger af at skifte debatform, og han minder om, at det er en unik mulighed for at spørge magthaverne om forskellige emner.

- Man fjerner noget af nerven. Det er muligheden for kollegerne at stille spørgsmål til statsministeren og lederne fra de tre regeringspartier, og omvendt kan regeringen stille spørgsmål til lederne af oppositionen, siger han.

Afslutningsdebatten markerer trods navnet ikke afslutningen på folketingssæsonen, og folketingsmedlemmerne går ikke på sommerferie endnu. Der vil fortsat være møder i Folketingssalen i juni.

/ritzau/