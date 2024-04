Branden på Børsen, der i disse minutter stadig er i fuld gang, har rystet Folketingets formand, Søren Gade.

»Det er 420 års historie, der er gået op i røg i dag,« siger han til B.T.

Søren Gade vågnede tirsdag morgen til lyden af brandbiler i fuld udrykning, der kørte forbi hans lejlighed tæt på Finansministeriet.

Han kalder den gamle bygning for »kulturarv i højeste klasse«.

»Jeg har lige fået en rundtur derovre. Set spiret, set de nye kobbertage. Så jeg er faktisk en lille smule rystet over det, der er sket på Børsen i dag,« siger Søren Gade.

Hvad tænker du, at der skal ske nu?

»Åh, det kommer til at tage årtier, det ligner jo, at det er brændt helt ned. Så i dag vil jeg nøjes med at være rigtig ked af, at Børsen er brændt ned,« siger Søren Gade.

Politi og Beredskab er massivt til stede ved Børsen, hvor de forventer, at arbejdet fortsætter længe endnu.

Folketingets formand har traditionelt set fået stillet en lejlighed til rådighed på Christiansborg.

Finansministeriet, der ligger klods op af Christiansborg, blev tirsdag morgen evakueret på grund af branden i Børsen.

