Det vækker kritik, at flertal vedtager psykologhjælp til voldsramte kvinder på krisecentre, men ikke til mænd.

Et flertal i Folketinget har torsdag vedtaget et forslag om ti timers skatteyderbetalt psykologhjælp til kvinder på krisecentre, der er voldsramte, men ikke til mænd.

Det har flere foreninger som Lev Uden Vold, Institut for Menneskerettigheder, Offerrådgivningen i Danmark og Rådet for Socialt Udsatte kritiseret.

Dele af blå blok har undervejs i lovgivningsprocessen også forsøgt at få samme hjælp igennem til mænd.

- Vold er undertrykkende, invaliderende og nedbrydende. Vold kønsforskelsbehandler ikke, men det gør regeringen og støttepartierne desværre her, siger ligestillingsordfører Fatma Øktem (V) ved vedtagelsen.

- Man giver psykologhjælp til børn, der følger kvinder. Men ikke børn, der følger mænd. Vold er vold.

Dansk Folkeparti fremsatte et ændringsforslag om at få mænd med, men det fik ikke den nødvendige opbakning. Dele af blå blok stiller derfor senere et beslutningsforslag om at yde samme støtte til mænd.

- De partier, der hver dag råber på ligestilling. Det gør de så ikke, når det handler om mænd, som bare må klare sig selv, de får nemlig ikke ret til gratis psykologhjælp, siger ligestillingsordfører Karina Adsbøl (DF).

I et folketingssvar fra socialminister Astrid Krag (S) fremgår det, at prisen for samme behandling af mænd er omkring 6,4 millioner kroner.

Også De Konservative kræver ligestilling.

- Hvis du er voldsoffer og har brug for hjælp, er det vel ligegyldigt, om du er mand eller kvinde. Du bliver påvirket af det, du bliver udsat for, siger socialordfører Brigitte Klintskov Jerkel (K).

Partiet stemte imod forslaget sammen med Liberal Alliance og Nye Borgerlige.

/ritzau/