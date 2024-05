Lovforslag om streamingskat er blevet genbehandlet i Folketinget til fordel for dansk tv-produktion.

Der skal leveres mere danskproduceret indhold til borgerne, og det skal de store streamingtjenester som Netflix og HBO Max hjælpe med.

Det har Folketinget torsdag vedtaget - igen.

Lovforslaget blev oprindeligt vedtaget i december 2023, men måtte genbehandles på grund af en procedurefejl.

Fremover skal alle streamingtjenester rettet mod et dansk publikum betale et fast bidrag på to procent af omsætningen i Danmark.

Dertil kommer et tillægsbidrag på tre procent - i alt fem procent.

Hvis tjenesterne investerer fem procent eller mere af deres omsætning i Danmark på dansk indhold, skal de dog ikke betale de ekstra tre procent.

Procedurefejlen har ikke fået betydning for, hvornår streamingtjenesterne kommer til at betale kulturbidraget. Det vil fortsat være fra 2025 som planlagt.

EU-Kommissionen mener, at loven er diskriminerende over for andre EU-landes produktioner, og at der er for høje krav til, hvad der kan defineres som nyt dansk indhold.

Inden loven blev vedtaget, blev der derfor indført imødekommelser af EU-Kommissionens betænkeligheder.

Men det er uvist, om kommissionen er tilfreds, og derfor risikerer Danmark, at der kommer krav om flere ændringer.

En anden lov, som blev vedtaget torsdag, er, at podcast- og radioproducenter såvel som lokale ugeaviser fremover kan glæde sig over adgang til flere midler.

Loftet for redaktionel produktionsstøtte til ugeaviser hæves, og radioprogrammer og podcasts kan søge om støtte i public service-puljen.

For ugeaviserne hæves støtteloftet, så tilskuddet nu kan udgøre 60 procent af udgivelsens redaktionelle omkostninger og op til en million kroner årligt per ugeavis.

Tidligere lød loftet på 35 procent af de redaktionelle omkostninger og højst 350.000 kroner per ugeavis.

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) kalder det "helt afgørende", at støttelofterne for ugeaviserne hæves på grund af konkurrencen om annoncekronerne.

- De nuværende støttelofter for ugeaviser har vist sig at været sat for lavt i forhold til i tilstrækkelig grad at understøtte den lokale nyhedsformidling og nærdemokratiet, siger han i en pressemeddelelse.

