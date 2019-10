Stor uenighed i Folketinget betyder, at landsdommer Henrik Bloch Andersen midlertidigt skal være ombudsmand.

Det bliver landsdommer Henrik Bloch Andersen, som fra 1. november skal vikariere for Folketingets Ombudsmand.

Den nuværende ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, fratræder stillingen med udgangen af oktober.

Det oplyser ombudsmanden i en pressemeddelelse.

Ifølge Politiken har et dramatisk forløb i Folketingets Retsudvalg betydet, at udvalget ikke kunne nå til enighed om at udpege Jørgen Steen Sørensens afløser.

Der har været uenighed både på tværs af de politiske blokke og internt i henholdsvis den røde og blå lejr, skriver avisen.

Folketingets Retsudvalg har interesse i at vælge en ombudsmand med en bred opbakning bag sig og ikke kun et snævert flertal.

Derfor har Folketinget torsdag udpeget Henrik Bloch Andersen til midlertidigt at varetage posten.

Henrik Bloch Andersen er dommer i Østre Landsret. Som såkaldt sætteombudsmand har han hidtil varetaget ombudsmandens funktioner i sager, hvor denne er inhabil.

Den nuværende ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, tiltræder en stilling som højesteretsdommer den 1. november.

Det kan være af stor betydning, hvem der bestrider stillingen som ombudsmand.

Vedkommende skal "bidrage til, at forvaltningen handler lovligt og følger god forvaltningsskik" og "beskytte borgernes rettigheder i mødet med myndighederne".

Ombudsmanden kan kritisere og anbefale myndigheder at genbehandle en sag, men ikke selv træffe afgørelser.

Derudover kan ombudsmanden tage stilling til juridiske spørgsmål, men ikke spørgsmål, som kræver anden faglig viden.

Af ombudsmandens hjemmeside fremgår det, at han de seneste år har modtaget 4000-5000 klager årligt fra borgere, som mener, at en myndighed har begået en fejl.

Cirka 110 medarbejdere er ansat hos Folketingets Ombudsmand.

