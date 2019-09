Oven på et valg, hvor to partier omgik reglerne om vælgererklæringer uden konsekvens, er det gjort umuligt.

Folketinget har vedtaget en regelændring, der betyder, at det ikke længere er muligt at snyde med indsamling af vælgererklæringer. Loven blev vedtaget med 105 stemmer for og ingen imod.

Loven er gennemført, efter at partierne Klaus Riskær Pedersen og Stram Kurs begge omgik reglerne op til det seneste valg.

Reglerne for indsamling af vælgererklæringer byder, at der skal være en uges betænkningstids for underskrivere. Men der har ingen lovformelig konsekvens været ved at bryde reglen, hvilket begge partier gjorde.

Det er der nu med den nye lov. I teksten til lovforslaget skriver Social- og Indenrigsministeriet:

- Efter lovforslaget kan Valgnævnet, der er uafhængigt af regeringen, efter anmodning fra social- og indenrigsministeren i tilfælde af grove eller gentagne retsbrud i forbindelse med et partis indsamling af vælgererklæringer blandt andet træffe afgørelse om at udelukke partiet fra fortsat at indsamle vælgererklæringer og annullere partiets indsamling af vælgererklæringer.

Social- og Indenrigsminister Astrid Krag (S) skriver på det sociale medie Twitter:

- Yes! Fejrer at regeringens første lovforslag lige er blevet vedtaget, så vi nu har lukket smuthullet, så man ikke længere kan snyde sig på stemmesedlen. Godt for vores demokrati.

Partiet Klaus Riskær Pedersen og Stram Kurs fik henholdsvis 29.600 og 63.114 stemmer ved Folketingsvalget 5. juni. Det giver dem ret til millioner i partistøtte frem til næste valg.

Pengene vil - ifølge svar fra Social- og Indenrigsministeriet i forbindelse med lovgivningsprocessen - partierne kunne beholde, på trods af at de omgik reglerne for indsamling af vælgererklæringer.

- De partier, der har omgået reglerne for indsamling af vælgererklæringer og efterfølgende er blevet opstillingsberettiget til folketingsvalg, er partierne Klaus Riskær Pedersen og Stram Kurs.

- Begge partier deltog i folketingsvalget den 5. juni 2019 og begge partier blev på denne baggrund berettiget til partistøtte fra udgangen af juni 2019, skriver ministeriet i et svar.

/ritzau/