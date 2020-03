Folketinget kan fortsat lovgive, men blandt andet samråd aflyses de næste 14 dage, siger Folketingets formand.

Folketinget bliver også berørt af coronakrisen. Folketingspolitikerne sendes som udgangspunkt hjem torsdag som konsekvens af coronasituationen, men Folketinget kan fortsat lovgive.

Og det betyder, at der vil være folketingsmedlemmer i Folketingssalen, når der skal stemmes om love. Hvilke love, der er nødvendige at stemme om, er op til regeringen at vurdere.

Det siger Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S).

- Vi har stadigvæk et Folketing, der fungerer. Vi har stadigvæk et Folketing, der kan lovgive. Det skal vi have. Vi vil også lovgive hastebehandling i dag, hvilket regeringen har anmodet om, siger han.

- Men ellers vil vi på mange områder skrue ned for blusset. Det vil sige, at noget af det daglige, som vi kender med samråd, paragraf 20-spørgsmål og beslutningsforslag, det lægger vi til side de næste 14 dage, siger Henrik Dam Kristensen.

Klokken 10 går hastebehandlingen i gang, og lovene ventes vedtaget, når der er møde i Folketingssalen klokken 13.

Der skal hastebehandles en række love, der blandt andet skal hjælpe sundhedsvæsnet i den nuværende situation.

Der er 179 folketingsmedlemmer. De skal ikke være samlet til en afstemning på samme tid.

- Nede i salen er der hovedsageligt dem, der skal være, fordi de er ordførere, siger Henrik Dam Kristensen.

Hvis der skal stemmes Folketingssalen, vil det maksimalt blive med 95 politikere til stede, lyder det fra formanden.

Han erkender, at coronakrisen er ekstraordinær. Han har aldrig oplevet en lignende situation før.

- Det er der ikke nogen, der har. Det her er en fuldstændig anderledes situation.

- Jeg har været til mange møder, også det man kan kalde krisemøder, i mit liv. Men i aftes i Statsministeriet, der kan man tale om krisemøder. Alle andre møder, som jeg har været til, blegner i forhold til det, siger han.

/ritzau/