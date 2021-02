For at mindske smitterisiko vil Folketinget afholde en særlig afstemning tirsdag. Det oplyser Folketinget.

Når Folketinget tirsdag skal stemme om rigsret mod Inger Støjberg (V), vil det ske i tre hold, der skal stemme på skift.

Det sker for at mindske risikoen for smitte med covid-19. Det oplyser Folketinget i en pressemeddelelse.

De normale clearingsaftaler i Folketinget er nemlig ophævet til afstemningen, og derfor skal alle 179 medlemmer have mulighed for at stemme i salen.

- Situationen med corona tvinger os til at gøre tingene anderledes end normalt.

- Jeg synes, vi har fundet en løsning, der skaber så trygge rammer som muligt for dem, der er i huset denne dag, udtaler Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S), i pressemeddelelsen.

Afstemningen tirsdag vil være tæt fulgt, da det er den første afstemning om en rigsret siden 1993, hvor en rigsret blev indledt mod tidligere justitsminister Erik Ninn-Hansen (K).

/ritzau/