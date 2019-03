16 initiativer i ny aftale skal være med til at forhindre svindel i finanssektoren, siger erhvervsministeren.

Et bredt flertal i Folketinget har aftalt at styrke indsatsen mod hvidvask og anden finansiel kriminalitet.

VLAK-regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, De Radikale og SF vil blandt andet skærpe strafansvaret for at afgive urigtige oplysninger til Finanstilsynet.

Desuden bliver forældelsesfristen udvidet til ti år ved grove overtrædelser af hvidvaskloven og lov om finansiel virksomhed.

Der er i alt 16 initiativer i aftalen, der skal styrke Finanstilsynet. Det sker efter nogle opsigtsvækkende sager om svindel i finanssektoren.

Herunder sagen om hvidvask af milliarder i Danske Banks estiske filial.

- Jeg er på Folketingets vegne stolt over, at det er lykkedes at samle så bredt et flertal, på trods af at vi står over for et folketingsvalg, som kunne have fristet til at trække fronterne op mellem partierne i stedet for at lave en aftale, siger erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) i en pressemeddelelse.

- Men samtlige partier har sat sagen højest og har bidraget konstruktivt til at nå et kompromis, hvor vi slår benhårdt ned over for finansiel kriminalitet, uden at det kammer over i at blive destruktivt over for sektoren.

- Vi er gået langt. Men det er også nødvendigt, hvis den danske finanssektor skal være og fremstå ren. Det er afgørende både for sektoren selv og for Danmark.

- Vi kan ikke garantere, at der ikke kommer flere sager. Men efter at have kigget grundigt rundt i Europa efter inspiration kan vi stå inde for, at Danmark får et af de hårdeste tilsyn med finansiel kriminalitet, når tilsynet får taget de værktøjer i brug, som det nu får, siger han.

/ritzau/