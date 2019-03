Folketingets formand ville indføre et nyt politisk instrument, men det bliver ikke til noget foreløbigt.

Det skulle være en mellemting mellem de hyppigt afholdte åbne samråd og de dyre, tidskrævende undersøgelseskommissioner.

Men idéen om de såkaldte parlamentariske forundersøgelser, som kommer fra Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF), bliver ikke til noget på denne side af folketingsvalget.

Det skriver Politiken.

Pia Kjærsgaard fremlagde for nylig sin model til de parlamentariske forundersøgelser for Folketingets partier.

Men efter nogle ugers forhandlinger står det klart, at hun ikke får gennemført sit forslag inden folketingsvalget.

- Jeg er da ked af, at jeg ikke kommer endeligt igennem med det, men man kan kun trække hesten til truget, man kan jo ikke tvinge den til at spise, siger Pia Kjærsgaard til Politiken.

Det var i et interview med Politiken i 2016, at Pia Kjærsgaard første gang offentligt luftede idéen om at indføre det særlige politisk instrument.

De parlamentariske forundersøgelser skulle Folketinget bruge til blandt andet at afhøre embedsmænd om bestemte forløb eller om ministres mulige vildledning.

Pia Kjærsgaard og hendes departement i Folketingets administration har længe arbejdet på modellen.

Den indeholder forslag om, at et særligt udvalg i Folketinget skal kunne afhøre topembedsmænd, ligesom et stort mindretal på 80 mandater skal kunne igangsætte en undersøgelse.

Det er Venstre og Konservative samt Socialdemokratiet, som er modvillige. Sidstnævnte frygter, at det fortrolige rum mellem en minister og ministerens nærmeste embedsmænd risikerer at forsvinde, hvis embedsmændene kan indkaldes til afhøringer i Folketinget.

Folketingets partier har nu aftalt at lave en beretning om de parlamentariske forundersøgelser. Den beretning gemmes væk og tages frem igen, når folketingsvalget er overstået.

Her kan et lovforberedende arbejde sættes i gang, og derefter håber Pia Kjærsgaard, at det nye folketing kan blive enige om en endelig model.

Da Pia Kjærsgaard fremlagde sin idé i 2016, bekendtgjorde hun, at indførelsen af de parlamentariske forundersøgelser var det, man skulle måle og veje hende på, når hun ikke længere er formand for Folketinget.

/ritzau/