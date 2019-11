Oven på sagen om den hjemsendte pige Mint bliver ny lov førstebehandlet torsdag. Loven kan lade Mint blive.

Torsdag førstebehandler Folketinget en lov, der skal gøre det muligt for børn som den meget omtalte Mint at blive Danmark.

Loven forventes at have bred opbakning i Folketinget og er resultatet af et politisk håndslag indgået i februar mellem den daværende regering, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. Støttepartierne Radikale Venstre, SF og Enhedslisten støtter også loven.

- Jeg har sagt fra start, at vi skal have en stram udlændingepolitik, men den skal jo ikke være skør, siger udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) til DR om loven.

- Og her er der altså nogle børn, der er endt i en situation, hvor de har fået afslag på opholdstilladelse.

- Det betyder, at de ikke kan bo hos deres familier her i Danmark, og det tror jeg aldrig har været meningen,

Sagen udsprang af, at pigen Mint på grund af krav om, at alle børn over otte, der søgte familiesammenføring, skulle igennem en integrationsvurdering.

Det førte til, at Mint og 82 andre børn blev udvist. Sagen skabte meget røre, da Mint taler dansk og gik i dansk skole.

Med lovforslaget vil Folketinget sikre, at forældrene til de udviste børn kan søge om familiesammenføring igen efter nye, mindre stramme regler.

- Jeg tror, at de fleste, der har fulgt sagen om Mint, har haft svært ved at se, hvorfor hun ikke måtte være sammen med sin familie.

- Mange flere børn har været i samme situation og kan også fremover komme det. Så derfor vil vi gerne ændre reglerne, siger integrationsordfører for Socialdemokratiet Rasmus Stoklund.

Venstre har, da partiet sad i regering, været skeptiske over for den dispensationsordning, der lader Mint søge igen. Men partiet støtter nu loven.

- Jeg vil ikke sige, at vi var imod det tidligere, men vi var nervøse for, at nogle af dem havde været på Koranskoler og genopdragelsesrejser.

- Men efter vi har spurgt ind, kan vi nu se, at det er en gruppe børn, som vi ikke har de her bekymringer om, siger partiets integrationsordfører, Mads Fuglede, til DR.

