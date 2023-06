Folketingets partier er blevet hasteindkaldt og skal – trods sommerferien – møde 29. juni. Det fortæller Konservatives politiske ordfører Mette Abildgaard til B.T.

Liberal Alliances Sólbjørg Jakobsen skriver også på Twitter, at hun er blevet hasteindkaldt som medlem af Folketinget.

Her skal der stemmes om et beslutningsforslag om statsminister Mette Frederiksens slettede beskeder, som Konservative har udfærdiget.

Beslutningsforslaget skal give FE lovhjemmel til at forsøge at genskabe statsministerens slettede beskeder.Forslaget er udfærdiget af Konservative, men fremsættes af alle partier udenom regeringspartierne.

Det er SF, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Konservative, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Alternativet og Nye Borgerlige.

Mandag aften er partierne indkaldt til briefing om netop situationen med statsministerens slettede beskeder. Følg B.T.s liveblog her.

Formand for Radikale Venstre, Martin Lidegaard, forklarer at det er en alvorlig sag, såfremt der er blevet fortiet oplysninger for Folketinget.

Den tidligere regering har oplyst, at statsministerens slettede beskeder fra minksagen ikke kunne genskabes af Forsvarets Efterretningstjeneste. Men B.T. afslørede, at det ikke var retvisende, da FE ikke havde forsøgt alle mulige metoder til at sikre statsministerens slettede beskeder.

FE var ikke blevet anmodet om, at søge efter beskederne på det statslige wi-fi-netværk og FE havde ikke lovhjemmel til at forsøge.

Men den lovhjemmel kunne et flertal i Folketinget have indhentet. Det fik partierne dog ikke mulighed for, da Folketingets medlemmer aldrig fik at vide, at det var en mulighed før B.T. altså afslørede sammenhængen i sidste uge.