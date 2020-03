Marie Hansen tager over for Carsten U. Larsen, som stopper som Folketingets direktør for at gå på pension.

Departementschef i Kulturministeriet, Marie Hansen, bliver ny direktør for Folketinget. Det skriver Folketinget i en pressemeddelelse.

Marie Hansen bliver dermed den første kvinde på posten, når hun afløser Carsten U. Larsen, der har ønsket at stoppe for at gå på pension.

55-årige Marie Hansen har tidligere været blandt andet kommitteret i Statsministeriet, afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet, direktør i Arbejdsmarkedsstyrelsen og altså departementschef siden 2014.

Hun overtager den nye stilling snarest muligt.

- Folketinget indtager en unik position i det danske samfund. Det er en glæde og en ære at kunne være med til at støtte og hjælpe med at få folkestyret til at leve og virke bedst muligt, siger Marie Hansen om sin nye stilling.

Titlen som direktør for Folketinget blev først indført i 1990. Før havde Folketinget bureauchefer og ikke direktører.

Men siden 1850 har først posten som bureauchef og siden direktør været besat af mænd.

Som direktør for Folketingets Administration får Marie Hansen cirka 440 medarbejdere under sig.

De understøtter lovgivningsarbejdet og varetager en lang række administrative og praktiske opgaver, der dels understøtter de politiske aktiviteter, dels holder de fysiske rammer på Christiansborg i orden.

/ritzau/