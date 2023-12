Over fire år afsætter partierne bag finansloven 80 millioner kroner til at øge reparationer frem for nye køb.

Hvis telefonen eller vaskemaskinen går i stykker, skal det være nemmere og billigere at få repareret den i stedet for at købe en ny.

Det mener regeringen og partierne bag finansloven.

De afsætter derfor 80 millioner kroner over de næste fire år til at øge reparationer af varer og styrke en cirkulær økonomi.

- Regeringen og aftalepartierne ønsker at understøtte en kulturændring, hvor cirkularitet, genbrug og reparationer styrkes for på den måde at bidrage til et reduceret klimaaftryk fra danskernes forbrug, skriver partierne bag aftalen.

Det er endnu ikke besluttet, hvordan pengene konkret skal bruges. Det vil der blive taget stilling til i andet halvår af 2024.

Men i finansloven er der eksempler på, hvilken retning det kan tage.

Der skal etableres en ny pulje, hvorfra der kan søges om tilskud til projekter, der fremmer cirkularitet og reparationer.

Det kan eksempelvis være reparationscaféer, undervisningsforløb i reparationer, tilskud eller skattefradrag, der kan gøre reparationer billigere.

Der skal ligeledes udarbejdes en handlingsplan, der understøtter reparationer, adgang til reservedele, opdateringer og levetidsforlængelser af produkter.

Heri skal der være konkrete tiltag, der understøtter et mindre forbrug af naturressourcer og øget genanvendelse i Danmark.

De Radikale havde taget et ønske om et direkte reparationsfradrag med til forhandlingerne om finansloven.

Så vidt nåede de ikke, men forslaget er taget med som et eksempel på det, den kommende udmøntning af pengene kan bruges til.

Derfor er partiets finans- og klimaordfører, Samira Nawa, positiv over for, at finansloven kommer til at skabe et ryk mod flere reparationer og færre nyindkøb.

- I lang tid har vi talt om, at vi skal have mere cirkularitet og mere genbrug, men at få afsat penge til det og konkret få sat adresse på, hvad det skal bruges til, det synes jeg ikke, jeg er lykkedes med før, siger hun.

Danskernes forbrug af varer har et klimaaftryk, der ikke afspejles i vores klimamål, fordi produkterne ofte produceres i udlandet.

Samira Nawa ser derfor et øget fokus på reparationer som en vej til at nedbringe vores mere indirekte klimabelastning.

- Det her er et første skridt, hvor Christiansborg viser, at man er villig til at kigge på klimaaftrykket fra vores forbrug.

Når puljerne konkret skal udmøntes i anden halvdel af 2024, vil De Radikale igen slå på tromme for, at der oprettes et direkte skattefradrag for reparationer.

De afsatte 80 millioner kroner er dog et lille beløb til en stor dagsorden, lyder det fra Ingeniørforeningen IDA.

- Det er en start, men så heller ikke mere, siger foreningens chefkonsulent inden for cirkulær økonomi, Sine Beuse Fauerby.

- Med 80 millioner kroner over de næste fire år kommer vi kun lige et lille stykke ud af startboksen, men er ikke i nærheden af at komme i mål.

