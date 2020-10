Flere politikere, heriblandt Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, er fraværende, når Folketinget åbner.

Når Folketinget åbner tirsdag, rykkes der rundt på stolene i Folketingssalen, så alle 179 medlemmer kan være til stede på samme tid.

Dermed kan afstandskravet på én meter, der findes grundet coronavirus, holdes, og alle kan dermed se og høre statsminister Mette Frederiksens (S) tale fra nærmeste hold.

Det fremgår af en mail, som Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S), mandag har sendt rundt til alle folketingsmedlemmer.

- For at sikre, at I alle har mulighed for at deltage i dette særlige møde, samtidig med at vi lever op til gældende anbefalinger om afstand, har vi i Præsidiet besluttet, at stolene i Folketingssalen på åbningsdagen vil blive placeret på en sådan måde, at I alle vil kunne sidde med en meters afstand.

- For at opnå dette er det nødvendigt at flytte nogle af stolene fra deres vanlige pladser og placere dem et andet sted, står der i mailen, som Ritzau har set.

For at holde coronasmitten nede i disse dage er der indført et forsamlingsforbud på maksimalt 50 personer. Dog er eksempelvis Folketinget og forsamlinger med politisk øjemed undtaget.

Der vil ikke være krav om at bære mundbind, hvilket ellers gør sig gældende under andre forhold i samfundet.

Skulle der være medlemmer af Folketinget, som ikke kan eller vil deltage i åbningen, der kaldes "folkestyrets festdag", bedes disse meddele det, så eventuelle overskydende stole kan fjernes fra salen. Det fremgår ligeledes af mailen.

Allerede nu står det dog klart, at ikke alle 179 medlemmer deltager.

Socialdemokraten Bjørn Brandenborg blev i sidste uge testet positiv for corona og bliver væk.

Desuden vil et prominent navn mangle: Nemlig Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen.

Han forlængede i sidste uge sin sygemelding til efter efterårsferien. Det skrev han på Facebook. 16. september gennemgik han en operation for to diskusprolapser i nakken.

Venstres gruppeformand, Karsten Lauritzen, er tilfreds med det setup, der er lavet for åbningen.

Blandt andet er det kun partiledere og eventuelt politiske ordførere, der må bruge udgangen til Vandrehallen fra Folketingssalen. Resten skal bruge sidedørene.

Lauritzen har forståelse for, hvis man ønsker at blive væk af den eller anden årsag.

- Det er helt op til folk selv, og der er absolut ingen, der får skældud, hvis de ikke dukker op.

- Nu skal vi jo først stemme på torsdag. Men der har vi den aftale, at hvis nogen i min folketingsgruppe er utryg ved at stemme eller være i en sal med mange mennesker, finder vi en mulighed, så de ikke behøver møde op.

- Det er en linje, vi har kørt hele vejen igennem. Hvis man som medlem eller ansat er utryg, så må man gerne sige fra, og det vil man kun få ros for. Nogle kan jo være i risikogruppen eller have nær familie, der er det, siger Lauritzen.

Kristian Hegaard (R) oplyser, at han også deltager. Han blev testet negativ i lørdags efter at have været tæt på en socialdemokrat, der havde corona, oplyser han.

