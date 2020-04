Han havde taget beslutningen, før coronaen tog Folkemødet.

De sidste tre år har Foreningen Folkemødet med direktør Mads Akselbo Holm i spidsen afholdt den årlige demokrati festival på Bornholm.

Men nu er det slut. Mads Akselbo Holm har opsagt sin stilling, meddeler han i en pressemeddelelse.

»Jeg havde glædet mig til sammen med alle de dygtige medarbejdere og bestyrelse at afvikle Folkemødet 2020 som mit sidste, men sådan skulle det som bekendt desværre ikke være,« skriver han.

Under forberedelserne til Folkemødet i Allinge 2019. Fotograf Klaus Holstings billeder af politikere med lukkede øjne blev udstillet på Folkemødet. Foto: Thomas Lekfeldt

Efter planen skulle den politiske festival i år have været afholdt fra den 11-14. juni. Men 3. april valgte arrangørerne at aflyse folkemødet 2020 på Bornholm på grund af corona. Men nu er det altså helt slut med folkemøder for Mads Akselbo Holm.

»Udover at fri til min hustru, har mit livs bedste beslutning været at takke ja til stillingen og rykke hele vores familie til Bornholm,« skriver han og kalder jobbet ‘fantastisk, sjovt og udfordrende, og til tider hårdt’.

»Nu kan jeg mærke, at der skal nye kræfter til for at tage Folkemødet videre frem.«

Formand for Foreningen Folkemødet, Jann Sjursen, er ‘ærgerlig over, at Mads ikke skal være en del af holdet fremover, selvom jeg har stor respekt for hans beslutning’.

30. juni 2020 bliver sidste dag på kontoret for Mads Akselbo Holm.

En ny direktør forventes at tiltræde efter sommerferien og være med til at forberede Folkemødet i 2021

I 2011 deltog 10.000 personer fordelt over Folkemødets fire dage.

I 2019 valgte 114.000 at besøge Bornholm under årets fest for demokratiet.