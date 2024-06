Ifølge direktør har partnere og arrangører efterspurgt hjælp til, hvordan de skal håndtere demonstranter.

Direktionen bag Folkemødet i Allinge har sendt en mail til deres partnere og arrangører, hvor de opfordrer til at overveje at invitere demonstranter på scenen, hvis de afbryder arrangementer på Folkemødet.

Det skriver Berlingske.

Mailen er underskrevet af direktør Peter Christiansen. Han fortæller til Berlingske, at arrangører og partnere har efterlyst udmeldingen.

Peter Christiansen siger, at de forestiller sig, at man som arrangør eventuelt kan tale med aktivister ved arrangementer, hvor der eventuelt er optræk til uro.

- Men hvis det er sådan en organiseret form, hvor man fornemmer, at der er nogen, der virkelig gerne vil høres, så er det en rigtig god idé at række ud til dem og høre, om de ikke vil deltage eller sige noget, siger han til Berlingske.

Han tilføjer over for Berlingske, at opfordringen kun gælder, hvis demonstranterne vil protestere over noget, som har relation til det pågældende arrangement.

I de seneste måneder har protester, hvor politikere er blevet afbrudt af demonstranter, flere gange trukket overskrifter.

Blandt andet blev justitsminister Peter Hummelgaard (S) afbrudt, da han holdt tale 1. maj i Fælledparken.

Statsminister Mette Frederiksen (S) blev også afbrudt til et arrangement på Kvindernes Internationale Kampdag tidligere i år.

I begge tilfælde var det propalæstinensiske demonstranter, som afbrød politikernes taler.

Peter Christiansen fortæller til Berlingske, at udmeldingen er blevet behandlet i Folkemødets bestyrelse. Han siger også, at planen bygger på erfaringer fra andre arrangementer og politiets anbefalinger.

Folkemødets tilgang møder ifølge Berlingske kritik både fra Liberal Alliances retsordfører, Steffen Larsen, politisk ordfører for Venstre Torsten Schack Pedersen og Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt.

Folkemødet i Allinge er en årligt tilbagevendende begivenhed. I år foregår det fra 13. juni til 15. juni.

På Folkemødet foregår der en lang række politiske debatter og samtaler.

/ritzau/