Danmarksturné, roadshow, politiske møder og events.

Der er gået mode i det politiske show.

SVM-regeringen har netop afsluttet deres roadshow, Inger Støjberg er i fuld gang med sin Danmarksturné og Alex Vanopslagh fyldte tidligere på året KB-hallen i København.

»Det er ofte et tegn på krise, men det kan jo også være for at komme vælgerne nærmere,« siger Joachim B. Olsen.

Han bedømmer her de seneste politiske shows på tre faktorer: Folkelighedsfaktor, X-faktor og selvfølgelig cringefaktor (pinlighedsfaktor).

Og især én ting er »en lille smule pinligt« ifølge B.T.s politiske kommentator, som du kan se øverst i videoen.

Regeringen:

I en grøn bus med teksten 'Sammen om et bedre Danmark' på siden trillede Mette Frederiksen, Lars Løkke Rasmussen og Jakob Ellemann-Jensen på tur rundt i landet.

Anmeldelserne har været delte, og ifølge Joachim B. Olsen er et Instagram-opslag fra statsministeren med billedteksten ‘Ud at køre med de skøre’ med til at gøre, at SVM-regeringens roadshow scorer højt på cringefaktoren.

Selvom regeringen står 'Sammen om et bedre Danmark', scorer de altså højt på cringefaktoren, ifølge Joachim B. Olsen

Inger Støjberg:

Inger Støjbergs Danmarksturné har ikke været lige så omtalt som de to andre på listen. Men med ni forskellige stop på turneen og fyldte forsamlingshuse tyder noget på, at turneen er en succes.

»Der er ikke mange politikere, der kan nå Inger Støjberg til sokkeholderne, når det kommer til folkelighed,« siger Joachim B. Olsen.

Inger Støjberg fylder forsamlingshuse i flere af landets afkroge.

Alex Vanopslagh:

I juni lancerede Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh, sin bog 'Vejen til ansvar' med et stort anlagt politisk show i KB-hallen på Frederiksberg. 2.500 billetter blev solgt til showet, hvor både Lars Løkke Rasmussen og Casper Christensen kom på scenen.

Det lykkedes ifølge Joachim B. Olsen Alex Vanopslagh at tale om »helt overordnede borgerlige, liberale værdier,« og derfor scorer han højt på X-faktoren.

Alex Vanopslagh fulgte KB-Hallen godt ud.

