Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

'Hvorfor støttede du ikke op om dit parti på valgaftenen?', 'Hvem er vi, og hvor var du henne i går?' og 'Jeg synes ikke, det er ok, at du ikke deltog i valgaftenen'.

På Facebook strømmer det her til morgen ind med arrige kommentarer til Kristian Thulesen Dahl.

I alt 327 personer har klokken 08:20 kommenteret Thulesen Dahls seneste opslag sent i aftes, hvor han skrev 'ro på – vi kommer stærkt igen'.

Mange er især interesseret i at høre, hvorfor den tidligere formand ikke dukkede op på Christiansborg i aftes, da han jo er Dansk Folkeparti forsvarsordfører.

Selv har han sagt, at det var 'personlige årsager', der gjorde, at han ikke mødte op og i stedet tog til et familiearrangement.

Men det vakte tydeligvis undren hos både den nuværende DF-formand Morten Messerschmidt og tidligere DF-formand Pia Kjærsgaard, at Thulesen Dahl meldte afbud til partiets arrangement på Christiansborg.

Politisk kommentator Hans Engell har her til morgen direkte sagt, at Kristian Thulesen Dahl »ligner en færdig mand i Dansk Folkeparti«.

B.T. har torsdag morgen forsøgt at få en kommentar fra Kristian Thulesen Dahl på den hårde kritik. Men han har ikke svaret på B.T.s sms'er og opkald.