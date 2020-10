Det var et pressemøde, der aldrig nogensinde vil gå i glemmebogen.

Søndag aften trådte Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), nemlig ud foran en horde af journalister og fortalte, at han fortsætter i sin stilling, selvom han har et tocifret antal sexisme-sager på sit CV.

Man kunne allerede på journalisternes spørgsmål fornemme, at det var en overraskende og kontroversiel udmelding, men det indtryk står endnu mere klart, når man mandag morgen tager et kig på de sociale medier.

Her er den generelle holdning nemlig, at Frank Jensen ikke burde have fortsat som overborgmester.

Eksempelvis skriver den tidligere pressechef på Christiansborg, Anne Kirstine Cramon:

»Vi har en erkendt seriekrænker som borgmester for landets hovedstad. Tillykke københavnere.«

Vi har en erkendt seriekrænker som borgmester for landets hovedstad. Tillykke københavnere. De store tabere er alle de modige kvinder, der er stået frem eller har indgivet en sag på Frank Jensen, og som nu har S ord for, at krænkelser ikke er noget, man tager alvorligt. #dkpol — Anne Kirstine Cramon (@AKCramon) October 18, 2020

Hun bakkes op af tidligere radiovært på DR, Sandie Westh, der ikke forstå, hvordan der kan være opbakning til en mand, der har så mange sager på sig lige nu.

Frank Jensen kan ikke være en del af løsningen efter i 20 år at have krænket kvinder igen og igen og igen på Rådhuset. En del af løsningen ville være at den adfærd for én gangs skyld havde en konsekvens: Nemlig at opbakningen til ham røg. Det her er et vildt signal fra S. #dkpol — Sandie Westh (@SandieWesth) October 18, 2020

Og sådan bliver det ved, når man gennemtrevler Facebook og Twitter for reaktioner på gårsdagens pressemøde.

Synes du, at Frank Jensen (S) nu bør stoppe som overborgmester?

De fleste opslag – i hvert fald dem, der er liket masser af gange – sætter spørgsmålstegn ved, hvorfor socialdemokraten ikke for alvor oplever konsekenveser efter de mange kvinder, der har stået frem.

En af dem er Camilla Søe, der står bag hashtagget #enblandtos. Hun har lavet et opslag, der er blevet liket mere end 1.000 gange.

Ræk hånden op, hvis du ikke har tillid til, at Frank Jensen nu skal gå forrest i metoo-kampen #dkpol #dkmedier #metoo #enblandtos — Camilla Søe (@Cqmillq) October 18, 2020

Lars Arne Christensen, der er borgerlig debattør, tager den endnu videre.

Han mener nemlig, at man bør fyre overborgmesteren.